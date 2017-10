Der VdK hilft schnell und unbürokratisch – seit 70 Jahren

Der VdK Königsdorf feiert an diesem Freitag sein 70-jähriges Bestehen. Ein Gespräch über die Geschichte des Ortsverbands und was diesen ausmacht.

Königsdorf – Herr Richter, wann und zu welchem Zweck wurde der VdK Königsdorf gegründet?

Am 10. Oktober 1947 fand im Gasthof zur Post eine Aufklärungsversammlung statt, in der die Gründung des VdK- Ortsverbandes durchgeführt werden konnte. Es gab 39 Gründungsmitglieder. Der VdK Bayern war schon im Dezember 1946 gegründet worden zur Unterstützung der Hilfsbedürftigen, Kriegsversehrten und Hinterbliebenen nach dem Zweiten Weltkrieg. Diesen Zweck verfolgte auch der Ortsverband Königsdorf.

Wie viele Mitglieder hat der Ortsverband heute?

262. Das älteste Mitglied ist 95 Jahre alt, das jüngste gerade 28 Monate.

Im Laufe der Jahrzehnte ist nicht nur die Mitgliederzahl gewachsen sondern auch der VdK hat sich weiterentwickelt.

In den vergangenen Jahrzehnten hat sich der Verband vom ehemaligen Kriegsopferverband zum großen, modernen Sozialverband gewandelt, der für soziale Gerechtigkeit kämpft. Der Verband bietet Bürgern sozialrechtliche Beratung und gegebenenfalls Vertretung vor Gerichten an – jüngeren und älteren Menschen mit Behinderung, chronisch Kranken, Rentnern und Arbeitnehmern.

Was leistet der Verband in Königsdorf, und was wird von den Mitgliedern besonders nachgefragt?

Den Schwerpunkt unserer Aufgabe in Königsdorf sehen wir darin, denjenigen Hilfe und Unterstützung zu geben, die sie schnell und unbürokratisch benötigen. Vorrangig geht es um Beratungen rund um den Familien-, Kranken - und Pflegebereich. Dies umfasst etwa auch Information und Unterstützung bei amtlicher Betreuung sowie Hilfe bei diversen Anträgen. Hinzu kommen noch die zahlreichen Besuche bei älteren Mitgliedern im Krankenhaus, in der Reha oder auch Zuhause. Kurz gesagt: Ich versuche, denjenigen zu helfen, die mich brauchen. Unterstützt werde ich dabei von meiner Frau Angelika und meinen Kollegen in der Vorstandschaft.

Das klingt nach sehr viel Zeitaufwand.

Das stimmt schon. Ich komme alleine schon auf 600 bis 700 Stunden, die ich im Jahr für den Ortsverband arbeite. Wir halten auch einen monatlichen Stammtisch ab und organisieren einmal im Jahr einen Tagesausflug. Außerdem überreichen wir persönlich unseren Mitgliedern ab 70 Jahren ein Geburtstagsgeschenk und erfreuen zu Weihnachten unsere Mitglieder ab 75 Jahren mit einem Besuch und einer kleinen Überraschung. Und bei der VdK-Herbstsammlung sammeln wir für die Bedürftigen in unserem Land.

Was macht den Königsdorfer VdK noch besonders?

Wir haben außergewöhnlich treue Mitglieder. Im vergangenen Jahr feierten in der Jahresversammlung drei Mitglieder zusammen 155 Jahre Mitgliedschaft.

Sie haben vor zehn Jahren eine Chronik mit über 120 Seiten zum 60. Geburtstag des Ortsverbandes verfasst.

Mir liegt daran, die Geschichte zu bewahren, Altes soll nicht in Vergessenheit geraten. Ich habe rund 1800 Stunden in die Erstellung der Chronik investiert. Sie wird von mir auch fortgeschrieben.

Sie sind seit dem Jahr 2005 Vorsitzender des Ortsverbandes. Was motiviert Sie?

Meine Frau und ich sind sehr sozial eingestellt. Mein Vater war Gründungsmitglied des Ortsverbands. Ich möchte, dass wir die Ziele unserer Vorgänger weiter verwirklichen und ausbauen. Und ich will den Königsdorfern, besonders den Älteren und Hilfsbedürftigen, hier helfen. Die Ehre und Würde im Alter aufrechtzuerhalten, liegt mir sehr am Herzen.

Wann und wie wird das 70-jährige Bestehen gefeiert?

An diesem Freitag mit einem Festnachmittag mit vielen Gästen und einem umfangreichen Unterhaltungsprogramm.

Yvonne Zuber