Volles Haus bei den Schafkopffreunden - Stirbt alte Tradition trotzdem aus?

Seit 2016 gibt es in Königsdorf die Schafkopffreunde. Inzwischen hat der Verein circa 60 Mitglieder. Doch stirbt alte Tradition trotzdem aus? Ein Besuch beim Spieletag.

Königsdorf – Montagabend gegen 19.30 Uhr ist das Königsdorfer Vereineheim proppenvoll. An die 40 Leute sitzen um elf Tische verteilt. Kein Stuhl ist unbesetzt. Trotzdem herrscht in dem großen Raum konzentrierte Stille. Einzig das Geräusch von auf den Tisch geworfenen Karten unterbricht das Schweigen. Es ist Spieltag bei den Königsdorfer Schafkopffreunden.

Eine halbe Stunde zuvor sieht es in dem Gebäude an der Sägstraße noch ganz anders aus. Das Vereineheim ist fast leer. Martin Höcher und Josef Strobl, die beiden Vereinsvorsitzenden, haben sich am Eingang platziert. Hier nehmen sie die Anmeldungen – inklusive zwei Euro Teilnahmegebühr – entgegen.

Schafkopffreunde Königsdorf: Duo rief den Verein 2016 ins Leben

Im Jahr 2016 rief das Duo die Schafkopffreunde ins Leben. „Damals waren wir öfters auf Turnieren unterwegs. Irgendwann kam uns der Gedanke, in Königsdorf eine eigene Schafkopfgruppe zu gründen“, erzählt Höcher. Mit ihrer Idee trafen die beiden voll ins Schwarze: Inzwischen besteht der Verein aus um die 60 Mitglieder im Alter zwischen 30 bis 80 Jahren. Neue Teilnehmer werden zurzeit nicht mehr aufgenommen.

Schafkopf gilt als eines der beliebtesten und verbreitetsten Kartenspiele in Bayern. Was macht das Stechen per Eichel-Ober und Herz-Solo so beliebt? „Es ist einfach ein tolles Spiel“, schwärmt Höcher. „Man muss viel denken, befindet sich in guter Gesellschaft, und jedes Spiel ist anders.“

Nach und nach trudeln die ersten Kartler ein. Einer von ihnen ist Xaver Hipp. Die Zeit bis zum Start nutzt er, um mit den Vorsitzenden etwas zu ratschen. Schafkopfen liegt dem Osterhofener quasi in den Genen. „Schon als kleiner Bub hab’ ich daheim immer gespielt. Meine Oma war eine alte Schafkopferin“, erzählt der 70-Jährige und lacht.

Feinheiten und Taktiken entwickelt man erst im Laufe der Zeit. Das dauert.

Bis heute ist Hipp der Familientradition treu geblieben: Jeden Montagnachmittag trifft er sich mit seinen Schwestern zum Karteln. Xaver Hipp weiß aus Erfahrung: Der Weg zum guten Schafkopfer ist weit. „Feinheiten und eigene Taktiken entwickelt man erst im Laufe der Zeit. Das dauert.“

Königsdorf: Schafkopfer ist Familientradition bis heute treu geblieben

Links neben dem Eingang hängt ein großes Blatt Papier. Barbara Grau betritt das Vereineheim und bleibt erst einmal vor der Wertungstabelle stehen. „Schau mer mal, wo ich gerade stehe“, murmelt die 67-Jährige vor sich hin. Einmal im Monat findet das Treffen der Schafkopffreunde statt. Wer sechs Mal dabei war, wird in die Rangliste aufgenommen. Darauf sind Name, Anzahl der Spiele sowie der Punktstand eines jeden Kartlers vermerkt.

Am anderen Ende des Raumes steht Dominik Schmid (35) mit verschränkten Armen an ein Fenster gelehnt und beobachtet das Geschehen. „Diese alte Tradition stirbt langsam leider aus“, sagt er etwas betrübt. Früher sei sogar immer noch auf den Schulhöfen gekartelt worden. Nun verlagere sich das Spiel – gerade unter Jüngeren – immer mehr auf Onlineplattformen. „Ich seh’ es ja an mir selbst: Wie schwer es ist, mit Freunden einen Termin zu finden und sich zusammen ins Wirtshaus zu hocken.“

Diese alte Tradition stirbt langsam leider aus.

Wenige Minuten später sind die Spielgruppen des Abends ausgelost. Runde eins kann beginnen. Franz Meyer (31) sitzt mit Barbara und Heiner Grau und mit Bernhard Sailer an einem Tisch. Aktuell liegen eine Herz sieben, der Eichel-Unter und der Herz-König in der Tischmitte. Meyer gibt den Gras-Ober dazu – der Stich geht an ihn.

Sein Tipp für Schafkopfanfänger: „Einfach dranbleiben. Je öfter man spielt, umso eher lernt man es“, rät der Königsdorfer mit einem Augenzwinkern. Dann wendet sich der 31-Jährige wieder seinen Karten zu: „I spui.“ Die nächste Runde hat begonnen.

