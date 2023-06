Vom Lagerfeuer in die Chefetage: Markus Ludwig ist neuer Vorsitzender der Jugendsiedlung

Von: Franziska Konrad

Dr. Markus Ludwig ist neuer Vorsitzender der Jugendsiedlung in Königsdorf. © Privat

Die Jugendsiedlung Hochland hat einen neuen Vorsitzenden. In Interview verrät Markus Ludwig, welche Herausforderungen es nun zu meistern gilt - und wie er einst selbst in die Einrichtung kam.

Königsdorf – Er ist kein unbekanntes Gesicht in der Jugendsiedlung Hochland in Königsdorf. Neu ist nur seine Position: Als neuer Vorsitzender löst Dr. Markus Ludwig seinen Vorgänger Klaus Schultz – er war 24 Jahre im Dienst – ab. Ludwig ist promovierter Physiker. Er initiiert und betreut Kooperationen zwischen Hochschule und Industrie. Daneben engagiert sich der Garchinger seit Jahrzehnten für die Jugendsiedlung, seit 2015 war er Vize-Vorsitzender. Im Gespräch mit Redakteurin Franziska Konrad verrät der 56-Jährige, wie er einst in der Jugendsiedlung kam, was ihn antreibt – und seine ersten großen Herausforderungen.

Neuer Vorsitzender der Jugendsiedlung Königsdorf: „Versuchen, an Zeiten vor Pandemie anzuknüpfen“

Herr Dr. Ludwig, als neuer Vorsitzender treten Sie in große Fußstapfen. Wie wollen Sie frischen Wind in die Jugendsiedlung bringen?

(lacht) Ich glaube, frischer Wind ist da erst mal nicht gefragt. Mein Vorgänger hat seinen Job supergut gemacht – und mir da in der Tat sehr große Fußstapfen hinterlassen. Allerdings haben wir durch Corona sehr schwierige Jahre hinter uns. Jetzt versuchen wir, an die Zeiten vor der Pandemie anzuknüpfen.

Heißt konkret?

Wir müssen die Jugendsiedlung wieder stabilisieren, versuchen, dass unsere Abläufe wieder runder werden und wir wieder dieselben guten Sachen anbieten können wie vor Corona. Bislang sind wir auf einem guten Weg. Doch es gibt auch noch ein bisschen Verbesserungsbedarf.

In welchen Punkten?

Vor der Pandemie hatten wir ein großes Netzwerk an Pädagogen. Während Corona ist das auseinandergebrochen. Momentan suchen wir händeringend nach Pädagogen. Die Kollegen von früher haben sich inzwischen neue Jobs gesucht, sind in andere Branchen gewechselt. Genau dafür in der Jugendsiedlung wieder einen Ersatz zu finden – das wäre klasse.

Stichwort Jugendsiedlung: Wie sind Sie überhaupt dort gelandet?

Das ist schon eine ganze Weile her. Mit 12 oder 13 Jahren war ich Begleiter bei einem Zeltlager in der Jugendsiedlung. Seitdem bin ich – in verschiedenen Funktionen – der Jugendsiedlung erhalten geblieben. Irgendwann trat ich in den Verein ein, erst als Kassenwart, dann in den Vorstand, später als stellvertretender Vorsitzender – und jetzt als Vorsitzender. In all’ den Jahren bin ich der Jugendsiedlung treu geblieben.

Markus Ludwig kam als Teenager in die Jugendsiedlung - und blieb Einrichtung bis heute treu

Warum? Was macht die Einrichtung in Ihren Augen so besonders?

Zum einen die hohe Qualität an pädagogischen Maßnahmen, die Themen und Angebote in unserem Programm – mit der Verknüpfung, die Vergangenheit sichtbar zu machen. Dieser Ort hat ja eine wechselhafte Geschichte hinter sich. Zum anderen versuchen wir, den jungen Menschen Kernwerte mitzugeben, die wir für die Gesellschaft als wichtig empfinden. Zum Beispiel Toleranz oder die Bedeutung der Natur.

Abschlussfrage: Was sind Ihre persönlich schönsten Erinnerungen an die Jugendsiedlung?

Die Abende, die ich vor vielen Jahren zusammen mit anderen Zeltlagerleitern am Lagerfeuer verbracht habe: Man ist mit gleichgesinnten Menschen unterwegs. Alle wollen irgendwie die Welt verbessern. Man sitzt gemeinsam im Dunkeln ums Feuer und ist besonders mit der Natur verbunden. Das waren wunderschöne Momente, die ich nie vergessen werde. kof

