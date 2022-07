Waldbrandgefahr: Luftrettungsstaffel im Einsatz

Von: Susanne Weiß

Sorgen für Sicherheit aus der Luft: Luftbeobachter Sebastian Schlenz (li.) und Pilot Thomas Wendl. © Segelflugzentrum

Es herrscht Waldbrandgefahr: Um etwaige Feuer frühzeitig zu erkennen starten in Königsdorf Beobachtungsflüge. Die Regierung bittet Bürger um Mithilfe.

Bad Tölz-Wolfratshausen/Königsdorf – Um etwaige Waldbrände möglichst früh zu erkennen, sind seit Mitte vergangener Woche täglich die ehrenamtlichen Piloten des Segelflugzentrums Königsdorf unterwegs. Gemeinsam mit Luftbeobachtern des Katastrophenschutzes haben sie angesichts der hohen Temperaturen viel zu tun.

„Mit Informationen aus der Luft kann sowohl die Anfahrt als auch der Löscheinsatz der Feuerwehren unterstützt werden“, teilt Pressereferent Mathias Schunk mit. Die Beobachtungsflüge finden immer nachmittags im Auftrag der Regierung von Oberbayern statt. Diese hat sie laut Landratsamt vorerst bis einschließlich Mittwoch, 20. Juli, angeordnet. Neben Königsdorf befinden sich die Stützpunkte für ganz Oberbayern in Eichstätt, Pfaffenhofen an der Ilm, Oberpfaffenhofen, Erding, Mühldorf am Inn und Ohlstadt.

Segelflugzentrum Königsdorf betreut mit Luftbeobachtern großes Gebiet

Das von Königsdorf aus betreute Gebiet umfasst neben dem Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen den Landkreis Miesbach, den Hofoldinger und Ebersberger Forst, den Forstenrieder Park, die Wälder bei Starnberg und am Ammersee sowie um Weilheim und an den Osterseen.

Die Luftbeobachtung ist eine vorbeugende Maßnahme der Waldbrandbekämpfung, betont das Landratsamt. „Aufgrund zunehmender Trockenheit weist der allgemeine Waldbrandgefahren-Index für weite Bereiche Oberbayerns aktuell eine hohe Waldbrandgefahr aus“, heißt es in einer Pressemitteilung. Besonders gefährdet seien Wälder auf leichten, sandigen Standorten mit geringem Bewuchs, sonnige Waldlichtungen sowie Waldränder.

Regierung: Keine Feuer in und um Wälder

Die Regierung von Oberbayern bittet Bürger, Waldbesitzer, Jäger und Waldarbeiter dringend darum, im Wald und in einer Entfernung von weniger als 100 Metern davon keine Feuer anzuzünden und keine glimmenden Gegenstände wegzuwerfen oder zu rauchen. sw

