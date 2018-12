Wie viel Arbeit steckt in einem Plätzchen? - Ein Besuch in der Königsdorfer Backstube

Plätzchen soweit das Auge reicht und ein unwiderstehlicher Geruch nach Weihnachten: In der Königsdorfer Backstube entstehen bis zum Fest der Liebe täglich Unmengen leckerer Platzerl.

Königsdorf– Plätzchen vom Bäcker haben ihren Preis. Doch ein Besuch in der Königsdorfer Backstube zeigt, wie viel Arbeit in dem Naschwerk steckt. Weit vor Sonnenaufgang legen Konrad Stelmaszek, seines Zeichens Innungsobermeister, und seine Mitarbeiter los.

In der Bäckerei riecht es verführerisch nach Weihnachten. Auf zwei Meter hohen Wagen stapeln sich Plätzchen aller Art, dazu Bleche voller mit Puderzucker bestäubter Stollen. Eine Tür weiter geht es in die Backstube: Helles Licht erfüllt den großen Raum. An verschiedenen Tischen arbeiten die Bäcker und Gesellen – ruhig, konzentriert und routiniert. Bis auf das gluckernde Geräusch der Spülmaschine im Hintergrund ist kein Laut zu hören. Wer eine klischeehafte Weihnachtsbäckerei mit fröhlich schwatzenden Bäckern und dudelnder Weihnachtsmusik erwartet hat, wird enttäuscht.

+ Nadja ist seit vier Uhr morgens am Platzerl backen. © sh

In einer Ecke plättet Annemarie Lindner mit einer Maschine den Platzerlteig auf exakt drei Millimeter. „Es heißt ja schließlich Plätzchen und nicht Platz, deshalb darf der Teig nicht zu dick werden“, erklärt Bäckermeister Stelmaszek. Nadja Laoricella bestreicht ein paar Schritte weiter ausgestochene Herzen mit Eigelb und garniert sie mit je einem Mandelblättchen. Wann sie morgens damit angefangen hat? „Um vier Uhr“, antwortet Laoricella ohne mit der Wimper zu zucken.

Tag für Tag entstehen in der Backstube der Stelmaszeks zur Vorweihnachtszeit große Mengen an Plätzchen. „Die müssen ja schön weich, und auch die Füllung darf nicht zu alt sein“, sagt der 56-jährige Innungsobermeister, während er die Kipferl formt. Derweil hat der Teig von Annemarie Lindner die Drei-Millimeter-Vorgabe erreicht. Aus ihm sticht sie nun runde Kreise. Die reicht sie an einen Kollegen weiter, der die Teigteilchen erst auf Backpapier anordnet und dann aus deren Mitte kleine Kreise aussticht. Wieder läuft alles routiniert, schnell und durchgetaktet ab. In einer Ecke stehen große Teigmaschinen. Die Mischungen für den nächsten Tag füllt Stelmaszek jetzt schon ein. „In der Früh ist man oft noch nicht ganz wach. Da ist es gut, wenn bereits etwas vorbereitet ist.“

+ Hier entstehen 68 Plätzchen auf einen Streich. © sh

Wenig später hat sich die Situation in der Backstube geändert: Annemarie Lindner ist mittlerweile eifrig am Ausstechen. Ein Unterschied zur heimischen Weihnachtsbäckerei fällt dem Laien sofort ins Auge: Die Backprofis stechen die Plätzchen nicht aus dem Teig, sondern den Teig aus den Plätzchenformen: Dazu legen sie eine riesige „Ausstecherplatte“ mit 68 einzelnen Formen auf den Teig und drücken ihn mit dem Nudelholz in die Vorlagen. Die Platzerl werden sozusagen durch die Platten gepresst – 68 auf einen Streich, Da kann sich ein jeder ausrechnen, wie viel Gebäck in Königsdorf täglich durch den Ofen geht. Hat der Bäckermeister nach 40 Berufsjahren alle Rezepte im Kopf? „Die Gängigsten kenn’ ich schon auswendig“, sagt Stelmaszek. „Das passiert ganz automatisch, wenn man die jeden Tag macht.“

Während in einer Ecke noch fleißig gebacken wird, wird in der anderen bereits sauber gemacht. Gut zwei Stunden gehen bei den Stelmaszeks jeden Tag für die Reinigung drauf. „Da ist es egal, ob viel oder wenig gemacht wurde, die Backstube muss hinterher geputzt werden“, erklärt der Bäckermeister.

+ In der Königsdorfer Backstube läuft alles Hand in Hand. © sh

Derweil lockt aus einem Nebenraum intensiver Schokoladengeruch: Auf der Arbeitsplatte liegen Dutzende von kleinen Nougatstangen und Nussecken, die nur darauf warten, mit flüssiger Schokolade gefüllt zu werden. Diese Aufgabe erledigt der Chef höchstpersönlich: In mühevoller Handarbeit erhält ein Gebäckteilchen nach dem anderen durch den Spritzbeutel seine Nougatfüllung. Stelmaszeks Frau Maria klebt die bespritzten Teilchen anschließend mit den leeren Gegenstücken zusammen und tunkt die Enden in geschmolzene Schokolade. „Wir machen eins nach dem anderen, bei uns wird nix maschinell gemacht.“

Vanillekipferl, Spitzbuben oder einfache Ausstecher? Welche Plätzchen mögen die Kunden am liebsten? „Alles was zammbabbt ist“, sagt Maria Stelmaszek. Dem stimmt ihr Mann zu: „Mit einfachen Rezepten geht fast gar nichts mehr.“ Früher gab es in der Bäckerei zum Beispiel Platzerl mit Streusel. „Aber die Hausfrauen machen halt auch aufwendigere Rezepte. Da kann man als Bäcker mit Einfachem nicht so punkten.“ Auch Abwechslung ist angesagt: „Manchmal lasse ich schon mal was weg und probiere dafür Neues aus. Aber Klassiker wie zum Beispiel die Kipferl sind natürlich jedes Jahr dabei.“

Die viele Handarbeit, die in jedem Plätzchen steckt, macht sich auch im Preis bemerkbar: 38 Euro verlangt Stelmaszek pro Kilo Weihnachtsgebäck. Bei einem abgepackten Plätzchenteller mit etwa 250 Gramm macht das 9,50 Euro. Aber wie heißt es so schön: Weihnachtszeit ist Schlemmerzeit, da darf man sich auch was gönnen.

Von Franziska Konrad