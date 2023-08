Mit einem Paket fing alles an: Zehn Jahre Partnergemeinde Königsdorf und Königsdorf

Von: Franziska Konrad

Teilen

490 Kilometer Busreise für einen Abend: 30 Freunde aus dem Burgenland feierten mit den Königsdorfern das zehnjährige Bestehen der Partnerschaft. Die Österreicher wurden herzlich empfangen. © Helmut Gaal

Ein Zufall führte einst zum Kontakt zwischen Königsdorf und der namensgleichen Gemeinde in Österreich. Vor Kurzem feierten die Ortschaften ihre zehnjährige Partnerschaft.

Königsdorf – Ganz unverhofft schreibt das Leben manchmal die schönsten Geschichten. Genau so lief es auch mit Königsdorfs österreichischer Partnergemeinde Königsdorf: Ein Zufall führte zum Kontakt zwischen den namensgleichen Gemeinden. Heute, fünfzehn Jahre später, herrscht eine enge Verbindung zwischen den Ortschaften.

Zehn Jahre Partnergemeinde Königsdorf: Mit einem Paket fing alles an

Kürzlich wurde das zehnjährige Bestehen der Partnerschaft gefeiert. Bernhard Woisetschläger, Mitglied der Unabhängigen Bürgerliste (UBL) in Königsdorf, hat die besondere Verbindung von Anfang an miterlebt. Passend zum runden Geburtstag blickt er auf die vergangenen Jahre zurück.

Alles begann im Winter 2008, im 800-Seelen-Örtchen Königsdorf im österreichischen Burgenland. Tierarzt Klaus Fischl recherchierte im Internet etwas zu seiner Heimatgemeinde. Zufällig stieß er dabei auf die 490 Kilometer entfernte, namensgleiche Ortschaft in Oberbayern. Schon damals war Fischl in der Lokalpolitik aktiv und Mitglied bei der Bürgerliste Königsdorf, vergleichbar mit der hiesigen UBL.

Bernhard Woisetschläger, Mitglied der Königsdorfer UBL. © Archiv

Über die Homepage der UBL kam der Österreicher schließlich auf Bernhard Woisetschläger. „Daraufhin hat er mir ein kleines Paket mit Flyern aus dem Burgenland geschickt und gefragt, ob wir Kontakt aufnehmen könnten“, erzählt Woisetschläger. Beim nächsten UBL-Treffen nahm er das Paket mit. Die eindeutige Resonanz seiner Parteikollegen: „Die laden wir nach Königsdorf ein!“

Partnergemeinde Königsdorf: „Immer wieder einen Austausch uns Gegenbesuche“

Etwa sechs Wochen später kam der Besuch aus dem Burgenland in den Gasthof Hofherr. „Die haben sich gleich an den Stammtisch gesetzt und sich mit den alten Bauern unterhalten, das war ein herrlicher Abend“, erinnert sich der 59-Jährige zurück und lacht herzhaft. Die Chemie zwischen den bayerischen und den österreichischen Namensvettern stimmte sofort. Von diesem Zeitpunkt an „gab es immer wieder einen Austausch und Gegenbesuche“.

In Königsdorf angekommen, bin ich so herzlich empfangen worden, das werde ich nie vergessen.

Im darauffolgenden Sommer radelte der UBL-Gemeinderat zum Besuch ins Burgenland. Fünf Tage lang war Woisetschläger unterwegs, gut 100 Kilometer legte er täglich auf dem Drahtesel zurück. Woisetschläger: „In Königsdorf angekommen, bin ich so herzlich empfangen worden, das werde ich nie vergessen.“ Nach und nach wurde die Beziehung zwischen den Gemeinden immer enger. Die damaligen Bürgermeister Anton Demmel und Dieter Wirth lernten sich kennen. Gastgeschenke wurden ausgetauscht.

Feierliche Übergabe mit Programm: Zum runden Geburtstag erhielt (Bild li., v. li.) der österreichische Bürgermeister Mario Trinkl von Bernhard Woisetschläger und Königsdorfs Vize-Bürgermeister Sebastian Seidl eine Luftbildaufnahme vom oberbayerischen Königsdorf. Auch Klaus Fischl (re.) ist auf dem Foto zu sehen. © Helmut Gaal

Im Jahr 2013 schlug UBL-Mitglied Georg Köberl schließlich vor, einen Partnerschaftsvertrag für die beiden Orte zu unterzeichnen. Als eine Art „symbolische Wertschätzung für das Gegenüber“, erklärt Woisetschläger. Nach einer regen Diskussion im Gemeinderat („Muss das sein?“; „Was wollt Ihr damit erreichen?“), entschieden sich die zwei Rathauschefs schließlich für die Partnerschaft.

Partnerschaft zwischen Königsdorf und Königsdorf:

Seitdem ist die Verbindung, die zwischen den Orten herrscht, noch intensiver geworden. Manche Königsdorfer fahren laut Woisetschläger inzwischen jährlich ins Burgenland. „Da sind richtige Freundschaften entstanden“, erzählt er stolz. Abgesehen vom selben Namen – „in dieser Form ist das womöglich einmalig in ganz Deutschland“ – verbinden die Namensvettern noch weitere Gemeinsamkeiten: Jedes Königsdorf hat einen See, einen Ortsteil Berg und jeweils drei Fraktionen im Gemeinderat.

(Unser Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.)

Zum runden Geburtstag Mitte Juni reiste eine Delegation von 32 Königsdorfern aus dem Burgenland an, „nur für eine Nacht, um mit uns zu feiern“. Den Festakt verknüpfte die Gemeinde mit dem 150. Jubiläum des hiesigen Kranken- und Unterstützungsverein (wir berichteten). „Wir wollten unseren Gästen schließlich etwas bieten.“

Der Samstag startete mit einem Empfang am Rathaus. Es folgten eine Dorf- und eine Kirchenführung. Im Anschluss gab es einen Festabend im Gasthof Hofherr. Dort zeigten unter anderem die Königsdorfer Trachtler ihr Können. Woisetschläger: „Das gefiel den Burgenländern so gut, dass sie die Plattler direkt für einen Auftritt ins Burgenland eingeladen haben.“

Beeindruckt waren die Gäste vom Auftritt der Trachtler (Bild re.). Sie wurden nach ihrem Auftritt direkt ins Burgenland eingeladen. © Helmut Gaal

Doch damit nicht genug. Auch die hiesige Freiwillige Feuerwehr wurde spontan nach Österreich zur Fahrzeugweihe eingeladen. Aktuell sind laut Woisetschläger schon elf Personen dabei. „Wenn so etwas mal auf Vereinsebene läuft, hat das gleich ein ganz anderes Niveau“, sagt der Königsdorfer zufrieden. „Das läuft dann quasi von selbst.“

Was dem 59-Jährigen besonders wichtig ist: Der Austausch mit der Partnergemeinde – inklusive der Besuche – wird aus eigener Tasche finanziert. „Wir wollen keinen finanziellen Zuschuss“. Rückblickend ist es für ihn besonders schön, zu sehen, wie aus einem kleinen abgeschickten Päckchen schließlich eine richtige Partnerschaft entstanden ist.

„Wir sind definitiv auf einem guten Weg“, sagt Woisetschläger. „Das ist keine Eintagsfliege, sondern eine lebendige Beziehung, die immer wieder neue Triebe hervorbringt.“ kof

Aktuelle Nachrichten aus der Region Wolfratshausen/Geretsried lesen Sie hier.