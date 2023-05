Lautes Stöhnen aus dem Auto: Badegäste zeigen ungleiches Pärchen an

Von: Rudi Stallein

Vor dem Amtsgericht stand ein 51-Jähriger. © IMAGO/Blatterspiel

Vor dem Amtsgericht musste sich ein 51-Jähriger verantworten. Er war mit seiner 17-jährigen Partnerin auf einem Parkplatz zugange.

Königsdorf/Wolfratshausen – „Ich war erschüttert“: So beschreibt ein Polizist vor dem Wolfratshauser Amtsgericht seine Empfindungen am Tatort. Kurz denkt er nach, ob er das richtige Wort gewählt hat. „Doch, erschüttert, ich war erschüttert von dem Altersunterschied.“ Denn aus dem Auto auf einem Parkplatz am Bibisee in Königsdorf, zu dem der Beamte und eine Kollegin gerufen worden waren, stiegen aus: ein Mann, groß, kräftig, 51 Jahre alt – und ein junges Mädchen, 17, von sehr kindlicher Statur.

Das ungleiche Paar soll Ende Mai vergangenen Jahres gegen 21 Uhr im Wagen des Mannes einvernehmlichen Geschlechtsverkehr gehabt haben. Und das so laut, dass sich Badegäste vom Stöhnen, das aus dem offenen Autofenster drang, gestört fühlten. Nun musste sich der in Rheinland-Pfalz wohnende Mann wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses vor dem Amtsgericht verantworten. Er wurde zu 2000 Euro Geldstrafe verurteilt.

Kennengelernt hatten sich der Angeklagte und das Mädchen (damals 15 Jahre alt) rund zwei Jahre vor dem Vorfall am Bibisee auf einer Internetplattform, „wo Kinder Pferdespiele und Elfenspiele spielen“, berichtete der Polizeibeamte. Dies habe das Mädchen ihm an jenem Mai-Abend auf dem Parkplatz gesagt – und eingeräumt, dass ihre Eltern von der Beziehung nichts wüssten. Die 17-Jährige habe „freizügig“ erzählt, dass sie in dem Pkw auf dem Mann gesessen und sich auf und ab bewegt habe.

Dies deckte sich mit den Beobachtungen eines Zeugen, dessen Aussage in der Gerichtsverhandlung verlesen wurde. Der Münchner (45) war mit seiner Freundin vom Baden gekommen und gerade dabei, sein Auto zu beladen, als das Fahrzeug nebenan „gewackelt hat und irgendwann kam das Stöhnen“. Die damalige Freundin des Münchners schilderte: „Das Mädchen wirkte wie zwölf, ich hatte ein unwohles Gefühl.“ Ihr Freund habe schließlich „Ruhe!“ gerufen, „aber nach ein paar Minuten später ging das Stöhnen wieder los.“ Daraufhin sei ihr Freund stocksauer geworden und habe den Mann zur Rede stellen wollen. Dieser habe aber nur aus dem Auto gerufen: „Google einfach mal, ab 16 Jahren darf man das.“

51-Jähriger und 17-Jährige waren im Auto zugange - so laut, dass es andere hörten

Amtsrichter Helmut Berger mutmaßte: „Er wusste, dass andere da sind, aber er machte trotzdem weiter. Offenbar erregt das den Angeklagten.“ In dieser Meinung sah sich der Richter durch eine frühere Verurteilung des Angeklagten bestätigt. Im Frühjahr 2022 war der Mann wegen exhibitionistischer Handlungen gegenüber zwei 15-jährigen Mädchen im Freibad von Alzey (Rheinhessen) bereits per Strafbefehl zu 50 Tagessätzen Geldstrafe verurteilt worden.

Dass er am Königsdorfer Bibisee mit der 17-Jährigen im Auto Sex gehabt habe, bestritt der Beschuldigte vehement. „Wir hatten keinen Geschlechtsverkehr. Die Zeugen können nichts gesehen haben, weil nichts stattfand“, beteuerte der 51-Jährige. „Das beruht alles nur darauf, dass das Mädchen so jung war. Das kann doch nicht sein.“

Richter Berger war jedoch nach den Zeugenaussagen „absolut sicher, dass es sich so zugetragen hat“. Er verurteilte den Rheinland-Pfälzer, der nach eigener Aussage zwischenzeitlich eine Umschulung zum Kinderpfleger abgebrochen hat, zu einer Geldstrafe von 100 Tagessätzen à 20 Euro. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

