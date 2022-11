Zum Tod von Josef Birzele, ehemaliger Leiter der Jugendbildungsstätte in Königsdorf

Von: Sabine Hermsdorf-Hiss

Josef „Bebbo“ Birzele leitete 28 Jahre lang die Jugendsiedlung Hochland © privat

Josef „Bebbo“ Birzele stirbt im Alter von 67 Jahren. Der ehemalige Leiter der Jugendsiedlung Hochland wollte die Welt ein Stückchen besser machen.

Königsdorf/Bad Heilbrunn – Der Leitspruch des Gründers der Katholischen Pfadfinderschaft, Robert Baden Powell, lautet übersetzt: „Versuche, die Welt ein Stück besser zu verlassen, als du sie vorgefunden hast.“ Für Josef „Bebbo“ Birzele war dies Lebensmotto und Grundmotiv seines Handelns. Nun ist er im Alter von 67 Jahren nach einer schweren Erkrankung gestorben.

28 Jahre lang Chef der Jugend-Bildungsstätte

Den meisten Menschen im Landkreis war der gebürtige Augsburger als Leiter der Jugendsiedlung Hochland ein Begriff. 28 Jahre lang bestimmte er die Geschicke der Einrichtung. Er bereitete den Weg zur Anerkennung als eine der zwölf bayerischen Jugendbildungsstätten und deren bezirklichen Auftrag für Oberbayern. 2003 trieb Birzele zudem die Gründung eines Vereins zur Förderung von Kindern und Jugendlichen in Königsdorf voran, war hier bis zuletzt im Vorstand vertreten. „Mit seinen Ideen und Visionen und der Einbringung seines großen Fachwissens war er als Motor der offenen Jugendarbeit in Königsdorf eine sehr professionelle Bereicherung“, sagen der jetzige Leiter der Jugendsiedlung, Roland Herzog, und Hanspeter Schön vom Kinder- und Jugendförderverein.

Ein Mann mit Mut und Ausdauer

Auch privat war Birzele überall dort zu finden, wo helfende Hände gebraucht wurden. „Er war immer positiv und optimistisch eingestellt“, sagt seine Frau Maria Kolb-Birzele, die er 1977 während des Sozialpädagogik-Studiums kennen und lieben gelernt hatte. „Er war ein Mensch, der mit Mut, Zuversicht, Ausdauer und Entschlossenheit Dinge bewegen konnte und auf die Menschen zuging.“

Seit frühester Jugend brachte sich Birzele für seine Mitmenschen ein. „Er war seit seinem zehnten Lebensjahr bei den St.-Georgs-Pfadfindern, nahm am Jugendaustausch teil und organisierte als Jugendlicher mit einem selbst gebauten Floß eine legendäre Fahrt auf der Donau bis Wien“, berichtet Kolb-Birzele. „Ich glaube, dass alle diese Erfahrungen für seinen beruflichen Werdegang prägend waren.“

Birzele, der sich gerne in der Natur aufhielt, reiste und mit Freunden und Familie traf, besuchte Konzerte und Theater und übernahm zudem zahlreiche Ehrenämter. Er war unter anderem Jugendschöffe, über 22 Jahre Lehrbeauftragter an der Katholischen Stiftungsfachhochschule München und Benediktbeuern sowie Gemeinderat in Königsdorf.

Mit Beginn seines Ruhestands zog Birzele mit seiner Frau in deren Heimatgemeinde Bad Heilbrunn. „Dort fühlte er sich rasch und herzlich in der Dorfgemeinschaft aufgenommen.“ Und er bewies einmal mehr sein Organisationstalent, indem er mit Nachbarn eine gemeinschaftlich betriebene Hackschnitzelheizung ins Leben rief. Birzeles Tod hinterlässt nicht nur bei seiner Frau und seiner Tochter Anna-Sophia eine unendlich große Lücke.

