Königsdorf zeigt seine ganze Vielfalt

Der Königsdorfer Vereinstag hielt, was angekündigt war: In entspannter Atmosphäre präsentierten sich auf dem Sportplatzgelände rund 20 Vereine mit einem bunten und einfallsreichen Programm.

Königsdorf – Im Mittelpunkt der Veranstaltung stand die Festwoche im kommenden Jahr. Vom 30. April bis 10. Mai werden in Königsdorf das 93. Loisachgaufest und der 69. Patronatstag gefeiert. Die Besucher konnten sich an einem großen Info-Stand nicht nur über das umfangreiche Festprogramm informieren, sondern sich auch gleich als Helfer in die Listen eintragen, etwa für den Zeltauf- und abbau, das Verkaufen von Festzeichen oder den Barbetrieb. „Man braucht nicht im Verein zu sein, um mitzuhelfen“, erklärten die Mitglieder des Festkomitees interessierten Besuchern. Man wolle gerade auch die ansprechen, die nicht in einem Verein organisiert sind.

Am anderen Ende des Sportplatzes wurde professionell gefilmt. Einige Besucher verfolgten belustigt einen Dreh, bei dem ein Trachtler und ein Schütze spontan Begriffe erläutern mussten. „Wir drehen für die Festwoche einen Werbefilm für das Internet, mit Kindern, dem Schirmherrn und vielen anderen“, erläuterte Trachtlervorstand Franz Mayer gut gelaunt dazu.

Ein Hingucker war auch der Stand des Trachtenvereins, an dem kostenlose Frisuren angeboten wurden. Am frühen Nachmittag konnten die Besucher etwa zuschauen, wie Jugendleiterin Franziska Mayer sich um die Haarpracht der zehnjährigen Sophie kümmerte. „Die Haare werden zu einem Kranzerl geflochten“, erklärte die Jugendleiterin. Das Mädchen saß geduldig still, während das Kunstwerk auf ihrem Kopf entstand. „Weil ich es schön finde“, antwortete sie auf die Frage, warum sie sich eine Flechtfrisur zaubern lässt.

+ Auch für die Buben war Unterhaltung geboten. Sie konnten sich ein paar Meter weiter beim Wettbewerb „Wem gelingt es als Erster, vier Nägel einzuschlagen“ austoben. Einen Stand mit Teleskop aufgebaut hatte die Isartalsternwarte. Zu entdecken gab es zwar keine spektakulären Himmelsereignisse, dafür aber die in einiger Entfernung angebrachte Darstellung von Sonne, Mond und Saturn. Die Gebirgsschützen versorgten die Besucher nicht nur mit Gegrilltem. Wer wollte, konnte sich auch am Schießstand versuchen. Die Feuerwehren Königsdorf und Schönrain waren mit ihren Fahrzeugen vertreten, die besichtigt werden konnten.

Ein Flieger desKönigsdorfer Segelflugzentrums hatte das Gelände am Vormittag zur Freude der Besucher im Tiefflug überflogen. Auf dem Sportplatzgelände konnten Interessierte einen einsitzigen Segelflieger dann genauer unter die Lupe nehmen. Das umfangreiche Rahmenprogramm mit Musik- und Tanzeinlagen verschiedener Vereine moderierte Sepp Wammetsberger.

yvi

Lesen Sie auch: Ab sofort: Sebastian Seidl führt die Königsdorfer CSU