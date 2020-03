Kommunalwahl 2020: Rainer Kopnicky ist neuer Bürgermeister von Königsdorf

Mit knapp 87 Prozent der Stimmen haben die Königsdorfer Rainer Kopnicky zu ihrem neuen Bürgermeister gewählt. Er war der einzige Kandidat.

Königsdorf – Rainer Kopnicky ist alles andere als ein Mann der großen Gefühlsausbrüche. Auch dass er mit knapp 87 Prozent der Stimmen zum Königsdorfer Bürgermeister gewählt wurde, nahm er gelassen zur Kenntnis. Mit einem Lächeln nahm er die zahlreichen Glückwünsche entgegen – das war’s schon. „Ich freu mich unwahrscheinlich“, sagt das neue Gemeindeoberhaupt. „Aber es ist meine Wesensart, dass ich nie total euphorisch bin. Ich sehe die Herausforderung, politisch wie arbeitstechnisch.“

Froh und dankbar über das Ergebnis

Auch die letzten 24 Stunden vor der Wahl verbrachte Kopnicky ganz unaufgeregt. Der 2. Vorsitzende des TSV Königsdorf beteiligte sich an einer Vorstandssitzung, in der es um die zeitweilige Einstellung des Trainings- und Spielbetriebs wegen des Coronavirus ging. „Das war kein langweiliger Tag“, sagt Kopnicky. Am Sonntag ging er um 8 Uhr zum Wählen, schaute Nachrichten und ging dann weiter zum Rathaus, um sein Wahlergebnis zu erfahren. „Nervös war ich gar nicht“, sagt Kopnicky. Erst recht nicht mehr, als sein Ergebnis im ersten Wahlkreis feststand: Über 87 Prozent der Stimmen: „Ich bin froh und dankbar über dieses Ergebnis.“

Seiten letzten Arbeitstag hat Kopnicky am 30. April

Seinen letzten Arbeitstag in der Liegenschaftsverwaltung der Stadt Geretsried hat Kopnicky am 30. April, am Tag darauf tritt er sein Amt als Bürgermeister an und macht sich schon Gedanken über seine ersten Aufgaben – das Erstellen einer Geschäftsordnung und die Besetzung der Ausschüsse. Dann geht es darum, die Großprojekte weiterzuführen. Allen voran gehe es um die Stärkung des Schulstandorts durch den Bau einer neuen Turnhalle, einer Mensa und das Schaffen einer Mittagsbetreuung. Langfristig steht die Schaffung der Ganztagsschule an. „Das könnte insgesamt um die zehn Millionen Euro kosten“, schätzt Kopnicky. Er wird auch dieses Projekt ganz gelassen angehen.

