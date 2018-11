Konzentrierte Vorwärtsbewegung

Am Sonntag erwarten die Geretsrieder River Rats den alten Rivalen TSV Peißenberg zum Derby.

Geretsried – Mit einem heißen Kandidaten für einen Platz in der Verzahnungsrunde bekommt es das Geretsrieder Eishockeyteam am Sonntag, 11. November, zu tun: Zum Nachholspiel kommt um 18 Uhr der TSV Peißenberg ins Heinz-Schneider-Eisstadion. „Auch wenn es nur ein kleines Derby ist, wird es auf jeden Fall interessant werden. Und wir versuchen auf jeden Fall zu punkten“, stellt ESC-Trainer Ludwig Andrä klar.

Die Eishackler stehen derzeit mit 13 Punkten auf Rang neun. Nur zwei Zähler gab es für die Truppe von Josef Staltmayr am vergangenen Wochenende beim Sieg gegen Klostersee (4:3 nach Verlängerung) und der 2:3-Niederlage gegen Erding. Bereits zwei Veränderungen gab es im Kader der Gäste. So trennte man sich vom tschechischen Stürmer Daniel Arnost. Die zweite Kontingentstelle neben Verteidiger Dominik Novak (HC Kobra Prag) besetzt nun Daniel Clairmont. Der Kanadier spielte beim schwedischen Drittligisten Mörrums GolS IK und davor beim EHC Timmendorfer Strand in der Oberliga Nord. Der 26–Jährige führt die interne Scorerwertung an (5 Tore/4 Assists) vor Manfred Eichberger (3/5), der reaktiviert worden ist.

„Peißenberg spielt ein hartes Eishockey und geht dabei gut auf den Körper. Wir müssen aufpassen, dass wir in der Vorwärtsbewegung die Scheibe nicht verlieren. Denn sie profitieren oft von ihrem guten Umschaltspiel“, hat Ludwig Andrä in den letzten direkten Duellen beobachtet. Immerhin musste seine Truppe in der Vorbereitung eine 0:8-Schlappe in Peißenberg einstecken. Gespannt darf man sein, wie fair das Derby ablaufen wird. Denn mit jeweils 216 Strafminuten aus neun Begegnungen rangieren beide Klubs an letzter Stelle dieser Wertung. gos