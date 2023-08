„Krachparade“ und Kasperltheater: Kulturverein Isar-Loisach freut sich auf PiPaPo-Festival

Von: Peter Herrmann

Stießen mit blauem „Isarwasser“ auf den KIL-Geburtstag und ein erfolgreiches Festival an: Vorsitzende Assunta Tammelleo (re.) und ihr Helferteam. © sh

Der Kulturverein Isar-Loisach freut sich auf das PiPaPo-Festival. Das Programm des knapp dreiwöchigen Spektakels wurde kürzlich bei einem Pressegespräch vorgestellt.

Gelting – Eine schwarze Badeente als Maskottchen für eine Veranstaltungsreihe? Die Farbe wählten die Mitglieder des Kulturvereins Isar-Loisach (KIL) ebenso bewusst wie das diesjährige Motto „Baden gehen“. Bei der Programmvorstellung im Café Servus Gelting erklärte Vorsitzende Assunta Tammelleo, was es mit der Symbolik auf sich hat. „Baden gehen steht einerseits für Spaß haben, kann aber auch untergehen oder ein Scheitern bedeuten“, erläuterte die KIL-Chefin.

Livestreams des Vereins werden sogar in Australien und Südamerika gesehen

Damit beschrieb sie die Situation von vielen Kulturschaffenden, die nach wie vor ums Überleben kämpfen. Dank zahlreicher Livestreams von Konzerten in der Kulturbühne Hinterhalt hielt sich der KIL in den Jahren der Pandemie über Wasser, so gut es irgendwie ging. „Wir sind weltweit erfolgreich“, betonte Tammelleo. Kameramann und Filmproduzent Thorsten Thane verwies darauf, dass der YouTube-Kanal des Hinterhalts mittlerweile 2345 Abonnenten besitzt und bisher knapp eine halbe Million Mal aufgerufen wurde. „Die Wiedergabezeit beläuft sich auf über 100 000 Stunden“, rechnete Thane vor. Sogar in Australien und Südamerika werden die Livestreams gesehen.

Dennoch suchen die rührigen Vereinsmitglieder nach wie vor nach Sponsoren für das kommende PiPaPo-Festival – das Kürzel steht für Pinsel, Pauke und Poesie. Bisher hatten sich die Stadt Geretsried, die Sparkasse und das Bauunternehmen Krämmel zu einer finanziellen Unterstützung bereit erklärt. „Ohne Geld können wir nicht in die Wanne steigen“, stellte KIL-Schatzmeisterin Andrea Poloczek klar.

Techno-Rave-Wagen eröffnet das Festival

Günter Wagner, einstiger Organisator des Geretsrieder Kulturherbsts, stellte die Höhepunkte des Programms während des Pressegesprächs vor. Das knapp dreiwöchige Spektakel eröffnet am 10. November ein Techno-Rave-Wagen, der ab 18 Uhr den Karl-Lederer-Platz beschallen wird. Nach dieser jugendaffinen „Krachparade“ folgen am Samstagnachmittag (11. November) an der Karl-Lederer-Grundschule eine Aufführung von „Dr. Döblingers geschmackvollem Kasperltheater“ und am Abend ein Blueskonzert mit Titus Vollmer in der Kulturbühne Hinterhalt.

Am 12. November: Alles im Zeichen von Loriot

Ganz im Zeichen des 100. Geburtstags des 2011 im Alter von 87 Jahren verstorbenen Humoristen Loriot steht der 12. November. Mitglieder der Loisachtaler Bauernbühne werden an diesem Tag ab 11 Uhr im Hinterhalt eine szenische Lesung seiner besten Gags präsentieren. Geplant sind zudem die Vorführung „Loriots große Trickfilmrevue“ im Wolfratshauser Kino an der Bahnhofstraße (12. November) sowie eine dreiwöchige Ausstellung mit Loriots Karikaturen und Bildern, die voraussichtlich am 16. November in der Galerie an der Elbestraße eröffnet wird.

Weitere Höhepunkte stellen die Auftritte von Liedermacher-Legende Konstantin Wecker (15. November), der Kabarett-Senkrechtstarterin Teresa Reichl (16. November) und Kabarettistin Luise Kinseher (19. November) sowie ein Workshop des Vereins Nagel und Faden (19. November) dar. Ein Filmabend mit dem in Waldram aufgewachsenen Regisseur Matthias Kiefersauer (27. November), Kabarett von Max Uthoff (29. November) sowie eine Second-Hand-Damenkleiderbörse (30. November) runden die Geretsrieder Kulturtage ab. Kurzfristige Programmänderungen sind möglich.

Info: Karten für sämtliche Veranstaltungen sind ab Freitag, 15. September, bei Intersport Utzinger in Geretsried (Egerlandstraße 56 a), im Ohnverpackt-Laden in Wolfratshausen (Obermarkt 29) oder per E-Mail an die Adresse info@hinterhalt.de erhältlich.

