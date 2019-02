Das letzte Spiel unter freiem Himmel

Die Geretsrieder River Rats wollen am Sonntag gegen Amberg noch einmal ihre Heimstärke ausnutzen, ehe das Stadion renoviert wird.

Geretsried – Keine Chance hatte das Geretsrieder Eishockeyteam im ersten Duell der Bayernliga-Abstiegsrunde beim ERSC Amberg. Mit 2:6 gingen die River Rats bei den Oberpfälzern unter, die sich in der Landesliga Gruppe 1 mit 46 Punkten vor Pfaffenhofen und Haßfurt den Einzug in die Verzahnungsrunde gesichert hatten. Am Sonntag findet um 18 Uhr im Heinz-Schneider-Eisstadion das Rückspiel statt. Es ist zugleich die letzte Partie unter freiem Himmel. Denn wegen der anstehenden Sanierung und des Dachbaus werden bereits am Montag das Inventar der Kabinen, die Geschäftsstelle, der VIP-Raum und das Stüberl weggeräumt und in Container verpackt.

Für die River Rats selbst gilt es dagegen, ein letztes Mal ihre Heimstärke auszuspielen und die Hinspielniederlage auszumerzen. „Amberg ist eine kompakte Mannschaft mit einem aggressiven Forechecking“, erinnert sich Sebastian Wanner. Der ESC-Trainer verweist dabei auf die Paradereihe der Wild Lions mit dem wiedergenesenen Torjäger Bernhard Keil (14 Punkte), Felix Köberle (10) und dem Deutschkanadier Dan Heilman (8). Stets gute Kritiken erhielt auch Torhüter Oliver Englmann, einer der stärksten Keeper in der Verzahnungsrunde. Mit den beiden starken tschechischen Kontingentspielern Daniel Vlach und Vaclav Benak überzeugte die Truppe von Dirk Salinger besonders auswärts. In Vilshofen siegte der ERSC mit 7:3, und beim ESC Kempten behielt man beim 4:3-Erfolg nach Verlängerung die Oberhand. „Wir müssen den Lauf der jüngsten Heimspiele mitnehmen und im letzten Match vor eigener Kulisse noch einmal alles geben. Vor allem müssen wir uns anders als in Amberg präsentieren“, fordert Sebastian Wanner.

Allerdings scheint den River Rats auf der Zielgeraden personell gesehen ein wenig die Luft auszugehen. Mit Matthias Götz, Hans Tauber, Stephan Englbrecht und Michael Wiedenbauer fehlt bis zum Saisonende verletzungsbedingt gleich ein ganzes Quartett in der Defensive. Ersetzt werden muss auch Nico Wischnewsky, der im Ausland weilt. „Irgendwie müssen wir uns durchwurschtelt. Mit einem Sieg gegen die Wild Lions tun wir uns für die anstehenden Partien in Dorfen, Schongau und Buchloe leichter“, meint Coach Wanner. Wegen der Stadionräumung ist ab sofort kein Training in Geretsried mehr möglich. Aus diesem Grund hat der ESC für die kommenden Woche zwei, für die darauffolgende Woche drei Eiszeiten – allerdings zu später Stunde – in Bad Tölz angemietet.