Maibaumklau am Ostersonntag: Hier schlugen die Burschen aus Ascholding zu

Von: Carl-Christian Eick

Erfolgreiche Maibaumdiebe: Die Burschen aus Ascholding (Gemeinde Dietramszell) entführten in der Nacht von Samstag auf Ostersonntag das beste Stück der Thanninger (Gemeinde Egling). 200 Liter Bier und eine Brotzeit kostet die Auslöse. © Hans Lippert

In der Nacht auf Ostersonntag schlug der Burschenverein Ascholding zu: Der Maibaum-Diebstahl war gut vorbereitet.

Ascholding/Thanning – „Wir hatten Langeweile“, sagt Kilian Müller, Erster Vorsitzender des Ascholdinger Burschenvereins, und grinst. Vor diesem Hintergrund schmiedeten er und seine Mitstreiter in den vergangenen Tagen einen detaillierten Plan – und der ging der der Nacht von Samstag auf Ostersonntag perfekt auf: Die Ascholdinger brachten den Maibaum der Thanninger in ihren Besitz.

Gegen 3 Uhr brachen die Diebe am Sonntagmorgen in Richtung des knapp sieben Kilometer entfernten Ortsteils in der Gemeinde Egling auf, berichtet Müller. „Wir haben dann sehr lange gut versteckt in der Kälte ausgeharrt“ – um 7 Uhr war von der Thanninger Maibaumwache weit und breit niemand mehr zu sehen. „Also haben wir ganz schnell zugeschlagen.“ Knapp 40 Burschen und Madl packten beherzt mit an („jeder hatte seine Aufgabe“) und hievten die Fichte auf einen mitgebrachten Baumwagen. „In zehn Minuten war alles erledigt“, so Müller, „wir sind dann in Richtung Feldkirchen abgehauen.“ Als die Thanninger den Raubzug bemerkten, waren die fröhlichen Langfinger nebst erbeutetem Maibaum längst jenseits der Ortsgrenze.

Die Thanninger waren aber alle sehr gut drauf, alles ist absolut friedlich verlaufen.

„Die Thanninger waren aber alle sehr gut drauf, alles ist absolut friedlich verlaufen“, bilanziert Müller im Gespräch mit unserer Zeitung. Am Ostersonntag „haben wir gleich gemütlich zusammengesessen“. Dabei verständigten sich die zwei Burschenvereine schon auf eine Auslöse: 200 Liter Bier und eine Brotzeit müssen die Thanninger für eine zünftige Feier bereitstellen, bereits am Dienstagabend transportieren die Ascholdinger den geklauten Maibaum nach eigenen Angaben zurück zur Wachhütte der Nachbarn.

Ascholdinger machen nicht zum ersten Mal als Maibaum-Diebe von sich reden

Schon einmal wollten die Ascholdinger in den vergangenen Jahren in Thanning zuschlagen, „doch das hat nicht geklappt“, erinnert sich der Vereinsvorsitzende. „Da wurden wir erwischt.“ Doch vor vier Jahren klaute man den Mooshamern ihr bestes Stück, vor acht Jahren entführten die Ascholdinger den Maibaum der Deininger.

Ab sofort ist die Maibaumwache an der Fichtenstraße in Ascholding noch einmal verstärkt worden, verrät Müller. Schließlich wollen die erfolgreichen Diebe auf keinen Fall in den kommenden zwei Wochen bis zur Maifeier von Tätern zu Opfern werden. (cce)

