Entscheidung gefallen: Maisfeldparty findet am Samstag statt

Feiern mitten auf dem Feld: Im Dietramszeller Ortsteil Ascholding veranstaltet der Burschenverein am Samstag, 5. August, wieder eine Maisfeldparty.

Möglicher Ausweichtermin stand bereits

Von Franziska Konrad schließen

Ein Ausweichtermin stand bereits. Nun hat der Burschenverein Ascholding entschieden: Die Maisfeldparty soll wie geplant am Samstag stattfinden.

Update vom 3. August, 16.14 Uhr: Gute Nachrichten aus Ascholding: Die Maisfeldparty findet wie geplant am Samstag statt. Das verkündet der Burschenverein Ascholding am Donnerstagnachmittag. Wegen der zunächst schlechten Wetterprognose für das Wochenende stand eine der größten Partys im Oberland zunächst auf der Kippe (wir berichteten). Auch einen möglichen Ausweichtermin gab es bereits.

Ursprungsmeldung vom 2. August 2023:

Ascholding - Noch laufen die Vorbereitungsarbeiten auf Hochtouren. Am Samstag soll in Ascholding eine der größten Partys im Oberland stattfinden: die Maisfeldparty vom Ascholdinger Burschenverein (wir berichteten). Ein Blick auf die Wetterprognose zeigt jedoch: Für das Wochenende ist erneut ordentlich Regen angekündigt.

Muss Maisfeldparty in Ascholding verschoben werden? Finale Entscheidung steht noch aus

Macht das viele Nass den Burschen einen Strich durch die Rechnung? „Bisher hatten wir echt Glück“, berichtet Schriftführer Benedikt Harrer auf Nachfrage unserer Zeitung. „Bei den Aufbauarbeiten hat es nur einmal länger geregnet.“ Stand Mittwochnachmittag findet die Maisfeldparty wie geplant statt.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter.

Den Wetterbericht behalten die Burschen weiter ganz genau im Blick. Eine dicke Lage Stroh soll zusätzlich dafür sorgen, dass die Besucher von Matsch und Schlamm verschont bleiben. Harrer: „Falls es am Freitag aber wirklich so viel regnet wie angekündigt und alles komplett dreckig ist, macht es am Samstag vermutlich keinen Sinn.“ Donnerstag oder Freitag wird der Verein eine finale Entscheidung fällen. Ausweichtermin für die Party wäre Freitag, 11. August. kof

Aktuelle Nachrichten aus der Region Wolfratshausen/Geretsried lesen Sie hier.