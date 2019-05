Markus Janka übernimmt Vorstandsposten bei den River Rats

Ein ehemaliger Torhüter ist die neue Nummer eins beim ESC Geretsried: Nach dem überraschenden Rücktritt von Thomas Stöber hat sich Ex-Profi Markus Janka bereit erklärt, kommissarisch das Amt des Vorsitzenden anzutreten.

Geretsried– Beim ESC Geretsried ist momentan einiges im Umbruch. So sind seit Anfang März im Heinz-Schneider-Eisstadion die Bagger am Werk, denn bis zum Beginn der neuen Eissport-Saison im Oktober soll die altehrwürdige Arena überdacht und saniert sein. Die Verantwortlichen für den sportlichen Bereich tüfteln derweil an dem Bayernliga-Kader für die nächste Spielzeit. Und mit Volker Willim gibt es erstmals einen Marketing-Beauftragten bei den River Rats (wir berichteten). Dass auch ein Umbau in der Vorstandschaft, noch dazu an maßgeblicher Position, notwendig sein würde, kommt jedoch etwas überraschend: Der langjährige Vorsitzende Thomas Stöber ist jetzt von seinem Amt zurückgetreten; kommissarischer Nachfolger wird der ehemalige DEL-Torhüter Markus Janka.

+ Thomas Stöber ist aus persönlichen und beruflichen Gründen als Vorsitzender des ESC zurückgetreten. © Lippert/Archiv In wenigen Monaten wären beim ESC ohnehin Neuwahlen angestanden, doch Stöber hat seinen Dienst mit sofortiger Wirkung aus persönlichen und vor allem beruflichen Gründen quittiert. „Schweren Herzens“, wie der Geretsrieder betont, der den Verein seit 2014 geführt hatte. „In seiner Amtszeit hat sich einiges getan“, stellt ESC-Pressesprecher Kevin Olivo klar. Die River Rats sind wieder in die Bayernliga aufgestiegen und halten sich dort trotz des Nachteils mit dem Freiluftstadion seit vier Jahren hervorragend. Dazu befindet sich der Nachwuchsbereich, vor allem bei den jüngeren Jahrgängen, weiter im Aufschwung. Und auch an den positiven Gesprächen mit der Stadt bezüglich der Stadionsanierung habe Stöber einen großen Anteil. „Vor diesem ehrenamtlichen Engagement kann man nur den Hut ziehen“, betont Olivo.

Allerdings war durch den kurzfristigen Rückzug des bisherigen Klubchefs guter Rat teuer. „Zum Glück hilft uns Markus in dieser Notsituation aus“, freut sich der Pressesprecher. Janka, der 2017 im Trikot der Tölzer Löwen seine erfolgreiche Karriere als Profi beendet hat, stammt aus dem Geretsrieder Nachwuchs. Der Torhüter war 15 Jahre in der DEL und 2. Bundesliga aktiv, absolvierte auch sieben Länderspiele und wurde 2014 Deutscher Meister mit dem ERC Ingolstadt. Der zweifache Familienvater führt gemeinsam mit seinem Vater Oskar – selbst viele Jahre Eishockey-Abteilungsleiter des TuS Geretsried – und Bruder Andreas ein mittelständisches Entsorgungsunternehmen und engagiert sich beim ESC als Torwart-Trainer im Nachwuchs. Der 39-Jährige ist jedenfalls voller Tatendrang: „Es ist eine gute Gelegenheit, wie ich mich nach dem Ende meiner Laufbahn wieder aktiv in meinem Heimatverein einbringen kann.“ Die zweijährige Auszeit nach seinem Karrierende habe ihm gut getan, doch jetzt gehe er die neue Aufgabe mit voller Kraft an. Janka: „Der ESC liegt mir am Herzen, und daher unterstütze ich den Klub natürlich gerne.“

Als Neuling im Vereinswesen hoffe er auf die Unterstützung seiner erfahrenen Vorstandskollegen, möchte sich insbesondere in Bezug auf den Stadionumbau und die Sponsoren-Akquise und -Pflege einbringen. Ob er dann bei der Jahresversammlung im Juli offiziell für das Amt des Klubchefs kandidieren wird, lässt Janka noch offen: „In erster Linie ist es wichtig, dass ich diese Aufgaben mit Familie und Geschäft unter einen Hut bringe.“