Meißelweihe auf Bohrplatz: Geothermie startet mit kirchlichem Segen

Von: Doris Schmid

Bitten um Gottes Beistand: Andreas Vogelmeier, Oberhaupt der katholischen Stadtkirche Geretsried (vorne), segnete gemeinsam mit seinem evangelischen Kollegen, Dr. Theo Heckel, Meißel und Mannschaft. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Zur Meißelweihe kamen Geistlichkeit und Ehrengäste auf dem Geothermiebohrplatz zusammen. Ein ganz besonderer Gast wird zur Einweihung im August erwartet.

Gelting – Die Meißelweihe ist ein alter Brauch der Bergleute, um um göttlichen Schutz zu bitten. Dass die Heilige Barbara als Schutzpatronin auch die Arbeiter auf der Geothermie-Bohrstelle in Gelting vor Unheil bewahrt, dafür baten der katholische Pfarrer Andreas Vogelmeier und sein evangelischer Kollege Dr. Theo Heckel am Mittwoch im Beisein von Ehrengästen.

Wärmetauscher im Untergrund

Es ist nicht das erste Mal, dass sich die Geistlichkeit auf dem Bohrplatz in Gelting einfand. Bereits 2012 und 2018 gab’s dort jeweils eine Meißelweihe. Doch die beiden Bohrversuche schlugen fehl – der Untergrund war zwar sehr heiß, aber auch trocken. Das erhoffte Thermalwasser sprudelte nicht. Diese Tatsache will sich jetzt das kanadische Unternehmen Eavor Technologies wie berichtet zunutze machen. Mit einer in Alberta erprobten Technologie soll in Gelting das weltweit erste kommerzielle Projekt seiner Art zum Laufen gebracht werden. Um die Wärme zu nutzen, sollen sogenannte Eavor-Loops in 4500 Metern Tiefe verlegt werden – ähnlich einer Fußbodenheizung. Und dafür müssen Löcher in die Erde gebohrt werden.

Ein „Meilenstein“ für Eavor

„Das ist ein Meilenstein für Eavor“, sagte Geschäftsführer Daniel Mölk in seiner Ansprache. Mit dem Projekt leiste man Pionierarbeit in Geretsried. Und es biete die riesengroße Chance, die Geothermie zu einer weiteren tragenden Säule der erneuerbaren Energien zu machen. Er sei stolz, so Mölk, dass dieses Potenzial erkannt wurde.

Auf einen Erfolg hofft auch Geretsrieds Bürgermeister Michael Müller. Die Geothermie biete seiner Stadt und der Region eine große Chance, die Klimaschutzziele zu erreichen. Was ein Nahwärmenetz angehe, stehe man „in den Startlöchern“, sagte der Rathauschef.

Lesen Sie auch: Bayerns Umweltminister Thorsten Glauber besucht Geothermie-Baustelle

Der stellvertretende Landrat Klaus Koch erinnerte an die Anfänge des integrierten Klimaschutzkonzepts im Landkreis im Jahr 2005. Damals sei die Basis gelegt worden, dass die Energiewende auch in den Köpfen stattfindet. Davon profitiere Eavor jetzt. Koch sprach von einer positiven Akzeptanz in der Bevölkerung, „die das Projekt mitträgt“.

EU fördert Projekt mit über 90 Millionen Euro

Die Europäische Union schenkt dem Projekt im Übrigen sehr große Beachtung: Mit über 90 Millionen Euro fördert sie die neue Technologie. Und auch in Berlin ist man längst auf die Eavor-Loops aufmerksam geworden. Am 24. August soll das Projekt offiziell eingeweiht werden. Dazu werden Bundeskanzler Olaf Scholz, Ministerpräsident Markus Söder und mehrere Minister erwartet.

nej

