Müllcontainer in Flammen: Feuerwehr muss ausrücken - Brandursache unklar

Von: Franziska Konrad

Die Feuerwehr musste in Geretsried am Sonntag ausrücken: Ein Müllcontainer brannte. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Im Carl-Maria-von-Weber-Weg in Geretsried brannte am Sonntagvormittag ein Müllcontainer. Die Feuerwehr brachte den Brand schnell unter Kontrolle.

Geretsried - Feuerwehreinsatz in Geretsried: Am Sonntagvormittag stand am Carl-Maria-von-Weber-Weg ein Müllcontainer in Flammen. Wie die Geretsrieder Polizei auf Nachfrage berichtet, ging der Alarm gegen 10 Uhr bei der Integrierten Leitstelle in Weilheim ein. Die Feuerwehr machte sich daraufhin auf den Weg zum Einsatzort und bekam den Brand „recht schnell“ unter Kontrolle.

Geretsried: Müllcontainer brennt - Alarm ging gegen 10 Uhr ein

Laut Polizei entstand durch das Feuer „geringer Sachschaden“: Der Container sei kaputt. Unklar sei hingegen die Brandursache. „Das kann alles gewesen sein: von heißer Asche aus einem Ofen bis hin zu einer eingeworfene Zigarettenkippe“. Eine mutwillige Brandstiftung ist laut den Beamten „eher unwahrscheinlich“, jedoch nicht mit vollständiger Sicherheit auszuschließen. (kof)

