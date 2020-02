Montessori-Förderverein bekommt Unterstützung von drei Münsinger Marketing-Experten

Unterstützung in Form von Werbung, dem Aufbau einer Internetseite oder ähnlichem erhält der „Montessori Förderverein Erdkinderplan“ aus Dietramszell.

Münsing – Drei Münsinger Marketing-Experten wollen Menschen aus ihrer Umgebung mit ihrem Know-How helfen, Gutes zu tun. Vor Weihnachten berichteten wir über die ungewöhnliche Aktion von Evelyn van Kempen, Gesine Stürner-Cantz und Jan Greune. Die Marketingberaterin, die Grafikdesignerin und der Fotograf hatten alle Idealisten aus dem Landkreis und der näheren Umgebung dazu aufgerufen, ihnen Projekte vorzustellen, „die die Welt ein Stück weit besser machen“. Nun steht das Ergebnis des Wettbewerbs, an dem sich 14 Kandidaten beteiligten, fest.

Unterstützung in Form von Werbung, dem Aufbau einer Internetseite oder ähnlichem erhält der „Montessori Förderverein Erdkinderplan“ aus Dietramszell. Der Verein unter der Führung von Maria Döbler stellt einen außerschulischen Lernort für Jugendliche im Alter von zwölf bis 14 Jahren bereit. Es handelt sich um einen Bauernhof, den der Verein gekauft „und noch lange nicht bezahlt hat“, wie Maria Döbler in der Bewerbung schrieb. Er liegt im Priental im Chiemgau. Dorthin fahren die Siebt- und Achtklässler zusammen mit ihren Lehrern für je fünf Wochen im Schuljahr. Sie lernen an diesem Ort „beim Leben fürs Leben“, wie der Verein es ausdrückt und wie es der „Erdkinderplan“ der Pädagogin Maria Montessori vorsieht.

Die Kids versorgen sich selbst – biologisch, regional, saisonal und möglichst verpackungsfrei sowie überwiegend vegetarisch. Sie planen den Einkauf, verwalten ihr Geld, versorgen ihre Tiere, pflanzen Gemüse an, engagieren sich im Altenheim und bringen sich in ihrer kleinen Gruppe mit ihren Fähigkeiten ein. Daneben bleibt Zeit für Sport, Natur und viele Gespräche.

„Es ist ein fantastisches Projekt, das allen Beteiligten unglaublich viel Freude bereitet“, schreibt Döbler. Da der Förderverein auf Spenden angewiesen sei, bewerbe er sich immer wieder für Fördergelder oder Gewinnausschreibungen, um kleinere und größere Projekte vor Ort realisieren zu können. Dazu gehörten unter anderem der Bau eines Wasserspeichers oder eines Erdkellers.

Für derartige Bewerbungen fehlen den engagierten Ehrenamtlichen jedoch meist aussagekräftige Bilder und Texte. Und genau dabei werden die drei Kreativen aus Münsing den Dietramszellern unentgeltlich zur Seite stehen. „Wir werden den Verein im Februar besuchen und dann das weitere Vorgehen besprechen“, kündigt Evelyn van Kempen an.

Auch die anderen Einreichungen seien interessant gewesen, sagt van Kempen. Unter anderem hätten sich eine Putzbrunnerin schriftlich vorgestellt, die eine plastikfreie Kosmetiklinie vertreibt, eine Nepal-Hilfsinitiative aus Starnberg, eine Gruppe von Mentoren aus München, die es ermöglicht, dass bildungsbenachteiligte Schüler kostenlose Nachhilfe von Studenten erhalten, sowie ein Wolfratshauser, der ein berufliches Inklusionsprojekt für psychisch behinderte Menschen im Bereich Garten- und Landschaftsbau starten möchte.

