150 Jahre Feuerwehr Münsing: 1000 Teilnehmer bei Jubiläumszug - „Sind rundum zufrieden“

Im Gleichschritt: Bei herrlichstem Sonnenschein schlängelte sich der Festzug am Sonntag durch Münsing. © Hans Lippert

Rund 1000 Teilnehmer aus 40 Feuerwehrvereinen reihten sich am Sonntag in Münsing in den Jubiläumszug ein. Anlass war das 150-jährige Bestehen der Münsinger Feuerwehr.

Münsing – Die Farbe Dunkelblau beherrschte das Bild von Münsing am Sonntag. 40 Feuerwehrvereine aus dem gesamten Oberland, alle Mitglieder in ihren feschen Ausgeh-Uniformen, marschierten mit beim Festzug, der kreuz und quer durchs Dorf führte – eine organisatorische Meisterleistung. Die insgesamt rund 1000 Teilnehmer feierten gemeinsam mit der Freiwilligen Feuerwehr Münsing deren 150-jähriges Bestehen.

150 Jahre Feuerwehr Münsing: Festzug mit 40 Feuerwehrvereinen aus dem Oberland

Angeführt vom Trommlerzug der Feuerwehr schlängelte sich der Wurm von der Holzhauser über die Degerndorfer Straße einmal durch den Ortskern und zurück bis zum Festzelt am Hartlweg. Die Musikkapellen Münsing und Holzhausen gaben den Takt vor. Dazwischen die ganze Vielfalt der örtlichen Vereine, angefangen bei den Ochserern mit großem Plastikbullen auf einem Wagen über die mit Blumensträußen in den Händen winkenden Gartlerinnen bis hin zu den diversen Sportlern der Gemeinde in ihrer jeweiligen Trainingskluft.

Die Musikkapelle Münsing (Foto) und die Musikkapelle Holzhausen gaben den Takt vor. © Hans Lippert

In der Prominentenkutsche saßen Pfarrer Martin Kirchbichler, der ehemalige Kreisbrandrat Karl Murböck, der Münsinger Ehrenvorstand Hubert Bernwieser und Ehrenkommandant Hans Schlosser. Schirmherr Bürgermeister Michael Grasl wurde andernorts gebraucht: als Tubist der Holzhauser Musikkapelle.

Der Einladung der Kameraden aus Münsing waren Feuerwehren aus A wie Allmannshausen bis Z wie Zorneding gefolgt. Auch eine Abordnung aus der Partnergemeinde Todtnauberg im Schwarzwald konnten die Gastgeber begrüßen.

Ein Hingucker zwischen all dem Blau: die historischen Fahrzeuge wie das glänzend rote Magirus Deutz LF 16, Baujahr 1959, der Wolfratshauser Wehr, die Tragkraftspritze der Ammerlander von 1935 oder der alte, von einem Pferd gezogene Spritzenwagen der Dorfener Kameraden, die selbst ihre goldenen Helme und schwarzen Stoffjacken von anno dazumal zeigten – und so manchen Besucher unerwartet mit einem kräftigen Schwall Wasser aus dem Schlauch erfrischten.

150 Jahre Feuerwehr Münsing: Hingucker waren historische Fahrzeuge

Zum Zeichen der Dankbarkeit standen am Ende an die 100 Mitglieder der Jubiläums-Feuerwehr auf dem Weg zum Zelt Spalier und beklatschten die Festzugsteilnehmer. Sie alle hatten sich nach dem Kirchenzug am Morgen, dem anschließenden Gottesdienst im Schulgarten und dem langen Festzug eine kühle Mass Andechser Helles verdient.

In seiner Predigt hatte Pfarrer Martin Kirchbichler die ehrenamtlichen Floriansjünger mit den Worten gelobt: „Was Ihr bei Euren Einsätzen leistet, ist in die Tat umgesetztes Christentum“. Bürgermeister Grasl machte in seinem Grußwort deutlich, wie wichtig die stete Bereitschaft der Feuerwehr bei Tag und Nacht sei: „Ohne Euer Engagement wäre unser Leben so nicht möglich.“

Was ihr bei Euren Einsätzen leistet, ist in die Tat umgesetztes Christentum.

Wie zuvor Kirchbichler kritisierte Grasl die, die der Arbeit der Freiwilligen, etwa bei Straßensperren, mit Ungeduld begegnen oder sie sogar behindern. Kreisbrandrat Erich Zengerle wünschte den Münsingern, dass sie auch in Zukunft keine Nachwuchssorgen haben. Die Stützpunktfeuerwehr sei ein wichtiger Baustein im Landkreis. Auf ihre professionelle Hilfe könne man sich jederzeit verlassen.

Die Gratulanten aus Wolfratshausen rollten mit ihrem Magirus Deutz LF 16, Baujahr 1959, durch Münsing. © Hans Lippert

Mit Stolz und Erleichterung blickten die Gastgeber am Sonntagnachmittag auf das fünftägige „Riesenfest in Dunkelblau“ (Michael Grasl) zurück. Wie Vize-Vereinsvorstand Johannes Schmid gegenüber unserer Zeitung berichtete, waren alle Veranstaltungen sehr gut besucht. Die Jugend habe bei der Löschwasserparty am Freitag ordentlich gefeiert, ohne über die Stränge zu schlagen.

Der Tag der offenen Tür, federführend organisiert von Ex-Kommandant Peter Müller, am Samstag am Feuerwehrhaus sei vor allem bei Familien mit Kindern toll angekommen. Wie fast immer, wenn Münsing feiert, spielte das Wetter perfekt mit. „Wir sind rundum zufrieden“, lautete Johann Schmids Bilanz. Von Tanja Lühr

