150 Jahre Freiwillige Feuerwehr Münsing: Festauftakt mit Bieranstich

Ozapft is: (v. li.) Bürgermeister Michael Grasl, Brauereichef Georg Filgertshofer, Johannes Schmid und Max Bauer (Vize beziehungsweise Vorsitzender der Feuerwehr). © hans luippert

Auf ein „Riesenfest in Dunkelblau“ freut sich Bürgermeister Michael Grasl. Die Münsinger Feuerwehr wird 150 Jahre alt – und das wird groß gefeiert.

Münsing – Die Freiwillige Feuerwehr Münsing feiert noch bis Sonntag ihr 150-jähriges Bestehen. Am Mittwochabend zapfte Schirmherr Grasl im Zelt am Hartlweg ohne Bierdusche mit zwei Schlägen das erste Fass der Klosterbrauerei Andechs an. Die Mass kostet 9,20 Euro. Mit ihm freuten sich der Vorsitzende der Feuerwehr, Max Bauer, dessen Stellvertreter Johannes Schmid und Brauereichef Georg Filgertshofer.

Fünftägiges Jubiläusmfest im Zelt

Das fünftägige Jubiläum ist von langer Hand geplant. Bereits Anfang 2021 traf sich das neunköpfige Festkomitee zum ersten Mal. Man verfasste eine umfangreiche Festschrift, suchte nach einem Wirt, stellte für jeden Tag und Abend ein abwechslungsreiches Programm auf die Beine und lud Freunde ein.

Höhepunkt: Festzug mit etwa 1000 Teilnehmern

In Münsings Partnergemeinde Todtnauberg im Schwarzwald reisten einige Feuerwehrmitglieder vergangenen Jahres sogar persönlich, um der dortigen Feuerwehr die Einladung auszusprechen. Eine Delegation von etwa 20 Frauen und Männern wird für diesen Freitag erwartet und auch beim großen Festzug durchs Dorf am Sonntag mitmarschieren. Der Zug mit etwa 1000 Teilnehmern wird den Höhepunkt der Feierlichkeiten bilden. Allein 40 Feuerwehrvereine und 14 Ortsvereine sind angemeldet. Eine Augenweide werden Max Bauer zufolge die zahlreichen Feuerwehr-Oldtimer-Fahrzeuge sein. Der Festtag beginnt mit einem Gottesdienst um 10 Uhr im Garten der Grundschule; der Festzug startet gegen 11.30 Uhr.

An diesem Freitag laden die Gastgeber ab 20 Uhr zur großen „Löschwasserparty“ vor allem die Jugendlichen ein. Am Samstag ist ein kleiner Tag der Offenen Tür am Feuerwehrhaus Am Labbach geplant, bevor im Festzelt ab 20 Uhr der Kabarettist Michael Dietmayr seinen Auftritt hat. Karten sind noch an der Abendkasse erhältlich. Am Sonntag spielen die Münsinger und die Holzhauser Musikkapelle. Die Münsinger sorgten auch am Eröffnungsabend für gute Stimmung, ebenso wie der Trommlerzug der Feuerwehr.

Großzügige Spenden für die Jugendarbeit

Gekommen waren einige Bürgermeister der Nachbargemeinden sowie etliche örtliche Vereine und Betriebe. Bei ihnen bedankte sich Max Bauer für die großzügigen Spenden, die man gut für die Jugendarbeit brauchen könne. Bürgermeister Grasl sagte, die Festtage würden „bestimmt in die Geschichte der Gemeinde eingehen“.

