1860 München in Münsing - 1500 Zuschauer feiern 100. Geburtstag: „Ein Wahnsinnsmoment“

Von: Oliver Rabuser

Beeindruckende Kulisse: Gut 1500 Zuschauer verfolgten am Freitagabend das Spiel des SV Münsing-Ammerland gegen den TSV 1860 München auf dem Sportgelände am Hartlweg. © Tamara Schuster (Oliver Rabuser)

Torschütze und Organisatoren jubeln über das Gastspiel der Münchner Löwen zur 100-Jahr-Feier des SV Münsing. Auch der Drittligist war zufrieden.

Münsing – Das Beste kommt eben immer zum Schluss. Am Ende der Feierlichkeiten zum 100-jährigen Bestehen des SV Münsing-Ammerland begeisterte das Gastspiel des TSV 1860 München eine nie dagewesene Schar an Zuschauern auf dem Sportgelände am Hartlweg. Über das Erlebnis an sich gibt es ohnehin keine zwei Meinungen – es war einmalig. Für Trainer, Team und Organisatoren gleichermaßen.

„Wir haben versucht, von hinten rauszuspielen, nicht nur zu bolzen und haben ein schön eingeleitetes Tor erzielt“, lobte Trainer Ralf Zahn die Courage seiner Mannschaft bei der 1:8-Niederlage. Den Ehrentreffer erzielte Hans Zachenbacher, der hinterher gar nicht wusste, wohin mit all der Freude. Der 24-Jährige sprach von einem „Wahnsinnsmoment“ als er nach dem Zuspiel von Michael Lang alleine auf das Löwen-Gehäuse und Marco Hiller zusteuerte und abgezockt traf. „Vor allem, weil es das 1:1 war“, ergänzte Zachenbacher. „Das werde ich nie vergessen.“ Eine muskuläre Verletzung als Folge der intensiven Herausforderung und der damit einhergehende Ausfall für das Heimspiel gegen Habach schmerzen dennoch.

Löwen gegen Kreisligisten: Lakenmacher, Hiller, Belkahia und Co. kicken in Münsing

Schmerzen dürfte auch die Schulter von Adi Miggisch, auf die in engen Intervallen unzählige Male geklopft wurde. Zurecht: Denn die Organisation der Veranstaltung war perfekt. „Drumherum hat alles gepasst, auch das Wetter hat mitgespielt“, freute sich Cheforganisator Miggisch, Zweiter Vorstand des SV Münsing und nebenbei noch Vorsitzender des heimischen Löwen-Fanclubs. Gleichwohl hätte er eingedenk des „guten Vorverkaufs“ insgeheim mit noch mehr Zuschauern gerechnet.

Beim Eintrag ins Goldene Buch: (v. li.) Organisator Adi Miggisch, CSU-Landtagsabgeordneter und Löwen-Fan Martin Bachhuber, der Trainer der Münsinger Fußballer, Ralf Zahn, sowie Bürgermeister Michael Grasl. © Oliver Rabuser

„Überragend“: Viele Fans und großer Umsatz bei 1860-Gastspiel in Münsing

Im Vorfeld hatte Miggisch „wenig geschlafen“ und sich „viele Gedanken gemacht“ . Letztlich aber war auch er zufrieden mit dem Ablauf. „Die Jungs hatten ein Supererlebnis.“ Und der Sportverein wesentliche Mehreinnahmen. Durch die Eintrittsgelder lässt sich die Antrittsgage der Löwen „gerade so“ amortisieren. Heißt im Umkehrschluss: „Die Einnahmen aus der Gastronomie gehen zum Großteil an den Verein.“ Bereits am frühen Abend war die letzte Bratwurst verkauft. Von der Flüssignahrung ganz zu schweigen. „Der Getränkeverkauf war überragend“, freute sich Miggisch. Mit Andreas und Kilian Hohenadl sowie Vorstand Simon Berger nennt er seine engsten Mistreiter im administrativen Bereich. Insgesamt zehn Personen umfasste das gesamte Organisations-Team, dazu kommen rund 100 fleißige Helfer, die den drei Tage währenden Aufbau gewährleisteten.

Selbst die Verantwortlichen des Drittligisten bedankten sich nach dem schmackhaftem Catering im SV-Stüberl bei den Münsinger Gastgebern für einen gelungenen Abend, der allen Beteiligten noch lange in Erinnerung bleiben wird.

