Viel Holz und Glas für 22 Millionen Euro – „Eyecatcher“ Münsinger Bürgerhaus nahezu fertig

Die Fassade des neuen Bürgerhauses beeindruckte die Besucher. © Hans Lippert

Das Münsinger Bürgerhaus nimmt allmählich Gestalt an. Die Gemeinderäte und die Presse besichtigte sämtliche Räume des 22 Millionen Euro-Neubaus.

Münsing – Die Hauptfassade im Westen mit dem Haupteingang und den großen, bereits verglasten Fenstern zur Straße Am Labbach hin sowie den anthrazitfarbenen Außenwänden sieht schon sehr schick aus. Dabei wird es jedoch nicht bleiben. Über die dunklen Wände wird demnächst ein Vorhang aus Fichtenholzlamellen gehängt. Er dient als Wärme- und Sichtschutz, wobei man von innen einen freien Blick nach draußen hat. Auch die Büroräume im Obergeschoss erhalten Lamellen.

Einladend soll der Platz im Westen des Gebäudes werden. Geplant sind laut Hacker hochwertige Natursteine als Bodenbelag, ein filigraner Fahrradunterstand aus Stahl mit Dach, sandgestrahlte Betonblöcke mit Holzauflage zum Sitzen und jede Menge schattenspendende Bäume. Eine Hecke wird den Aufenthaltsbereich zur Straße hin abgrenzen. „Das wird hier einer der Eyecatcher“, benutzte Hacker eines seiner Lieblingswörter. Eine Vorratsfläche im Süden soll vorerst begrünt werden. Auf ihr könnte später einmal ein weiteres Gebäude errichtet werden, zum Beispiel eine Kinderkrippe.

Durch den Haupteingang gelangt man ins Rathaus-Foyer mit einem Teil der Büros im Erdgeschoss. Eine technische Glanzleistung sei es gewesen, so der Bauberater, die tonnenschwere Stahltreppe, die vom Erdgeschoss in den ersten Stock führt, auf Schienen ins Gebäude zu bringen und zu befestigen. Sie bekommt noch ein Glasgeländer. Genau wie die breite Naturstein-Treppe, die vom Erdgeschoss in den Veranstaltungssaal im Untergeschoss führt. Der Saal kann mit Trennwänden um zwei Segmente vergrößert oder verkleinert werden und fasst maximal 400 Besucher. Wie Bürgermeister Michael Grasl mitteilte, hat die Gemeinde mittlerweile den Ickinger Event-Manager Wolfgang Ramadan, Künstlername Wolfgang Ferdinand, engagiert. Er soll für ein ganzjähriges, attraktives Kulturprogramm sorgen.

Rundgang um und durch das Bürgerhaus: Peter Hacker, technischer Bauberater der Gemeinde (Foto re.), erklärte Gemeinderäten und Pressevertretern den Stand der Arbeiten im 22-Millionen-Neubau. © Hans Lippert

Unter dem flach geneigten Satteldach befinden sich im Obergeschoss der Sitzungs- und der Trauungssaal sowie die restlichen Büros der Verwaltung, unter anderem das des Bürgermeisters, der Geschäftsleitung und des Kämmerers. Ein Aufenthaltsraum für die Mitarbeiter mit großzügigem Balkon und Bergblick geht nach Süden. Eine Büroeinheit samt Toilette im südlichen Teil des Hauses soll vermietet werden. Es gibt laut Grasl eine Interessentin; entschieden ist aber noch nichts.

Zwei bis drei Prozent der Arbeiten noch offen – Kostendeckel von 22 Millionen Euro scheint realistisch

Nach Norden zur Kirche ausgerichtet ist der Sitzungssaal, ebenfalls mit Balkon. Der hohe, helle Raum mit Holzpfeilern soll nach dem Willen von Architekt Bernhard Peck einen dunklen Boden aus Räuchereiche erhalten – was nicht allen Gemeinderäten gefällt. Die Büros werden mit robustem, schwarzen Teppich ausgestattet und der Saal mit Stäbchenparkett in Eichenoptik. Fließen kommen in die Aufwärmküche im Osten des Untergeschosses, ins Foyer und die Sanitärräume, Linoleum auf eine kleine Fläche neben der Bühne.

So gut wie fertig ist die Tiefgarage. In der an die Führung anschließenden Gemeinderatssitzung gab Peter Hacker einen Überblick über den Zeit- und Kostenrahmen. Beides könne eingehalten werden, so die gute Nachricht. Im August sollen die Sparten verlegt werden, wofür der Fußgängertunnel an der Weipertshausener Straße kurzzeitig entfernt werden muss. Bis zum Schulanfang im September soll er wieder stehen. Gleichzeitig werden im Norden die Außenanlagen gemacht. Noch offen sind die Gewerke Bühnenbau, Schließtechnik und Beschilderung.

„Wir befinden uns auf der Zielgeraden“, fasste Hacker zusammen. Einige beeindruckende Zahlen seines Vortrags: 40 Kilometer Kabel wurden bisher verbaut; etliche Enden hängen noch von den Decken. 520 Stühle, 260 mit Armlehne und 260 ohne, wurden für den Saal bestellt. 35 Bäume sollen rund um das Bürgerhaus gepflanzt werden. 2,5 Tonnen wiegt die Stahltreppe, die am Stück geliefert und eingebaut wurde. 6,50 mal 13 Meter groß ist die Bühne. 20 Zentimeter Luft bleibt zwischen den Lamellen an der Fassade. Nur zwei bis drei Prozent der Arbeiten sind noch offen. Somit ist ziemlich sicher, dass der Kostendeckel von 22 Millionen Euro eingehalten werden kann. TANJA LÜHR

