3000 Wachstunden und über 100 Einsätze: Jahresversammlung der Ammerlander Wasserwacht

Die Versammlung der Ammerlander Wasserwacht eröffnete der Vorsitzende Alarich von Schlichting (re.). Bei dem Treffen blickten die Ehrenamtlichen auf ein ereignisreiches Jahr zurück. © tanja lühr

Das Jahr 2022 war für die Ammerlander Wasserwacht reich an Einsätzen. „Wir haben das Niveau wie vor Corona erreicht“, sagte der Technische Leiter Döhla auf der Jahresversammlung.

Ammerland – Die Ammerlander Wasserwacht des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK) blickte in ihrer Jahresversammlung auf ein an Einsätzen reiches Jahr 2022 zurück. Über 100 Mal waren die Ehrenamtlichen dem Bericht des Technischen Leiters Michael Döhla zufolge durch die Leitstelle alarmiert worden. „Wir haben das Niveau wie vor Corona erreicht“, sagte er. Es habe wieder mehr gekenterte Segelboote und Surfer in Not gegeben. Die Anzahl der Vermisstensuchen sei ebenfalls gestiegen.

Ammerlander Wasserwacht: „Haben das Niveau wie vor Corona erreicht“

Neu hinzugekommen sind laut dem Technischen Leiter der Ortsgruppe Ausflügler, die Elektroboote ausleihen und die Kapazität des Akkus unterschätzen. Treiben sie dann mitten auf dem Starnberger See, schleppen die Ehrenamtlichen der Wasserwacht sie mit ihrem Motorboot zurück ans Ufer. Nach wie vor häufig – etwa 70 bis 80 Mal pro Jahr – werden die Helfer vor Ort (HvO) der Wasserwacht zu Rettungseinsätzen gerufen. Döhla bat in dem Zusammenhang darum, die 112 wirklich nur in Notfällen zu wählen.

Verdiente Auszeichnung: (v. li.) Ammerlander Wasserwacht-Vorsitzender Alarich von Schlichting, Peter Graf, Vize-Vorsitzender der Kreiswasserwacht Hedwig Schmidbauer und der Kreiswasserwachtsvorsitzende Heinz Eger. © Andreas Schubert

In der Wachhütte am Kapellenweg schoben die Freiwilligen rund 3000 Wachstunden. Während der Badesaison von Mitte Mai bis Mitte September ist die Hütte an Wochenenden und Feiertagen besetzt. Zusätzlich sind die Ammerlander für das Gemeindebad an der Nördlichen Seestraße in Münsing zuständig.

Döhla zeichnete in der Versammlung neue Rettungsschwimmer aus und gratulierte Mitgliedern zu bestandenen Sanitätskursen und Wasserretterlehrgängen. Er freute sich über den Zuwachs an Mitgliedern – aktuell sind es 46 Aktive. Weniger erfreulich: Das Helfer-vor-Ort-Auto, ein 2012 gebraucht angeschaffter 3er BMW, hat seine besten Zeiten hinter sich und muss voraussichtlich heuer ersetzt werden.

Wasserwacht Ammerland: Durchgehend Schwimmkurse im Hallenbad in Geretsried angeboten

Meike Döhla berichtete über Schwimmkurse, welche dank der finanziellen Unterstützung der Gemeinde Münsing im interkommunalen Hallenbad in Geretsried stattfinden können. Vergangenes Jahr seien durchgehend Kurse angeboten worden. Vielen Kindern seien so die Grundzüge des sicheren Schwimmens vermittelt worden.

Es gebe eine Kindergruppe für Sechs- bis Zehnjährige und auch die Erwachsenen hätten genügend Trainingszeiten. Laut Schatzmeisterin Tanja von Schlichting ist die finanzielle Situation des Vereins solide. Man habe 2022 mit einem Plus abgeschlossen. Der Vorsitzende Alarich von Schlichting bedankte sich bei den zahlreichen Spendern sowie beim anwesenden Bürgermeister Michael Grasl und dem Gemeinderat.

Insgesamt 15 Mitglieder wurden für 25 Jahre aktiven Dienst bei der Wasserwacht geehrt. Sie erhielten eine von Innenminister Joachim Herrmann unterzeichnete Urkunde. Dieter März wurde vom BRK für 40 Jahre und Dieter Menath für 50 Jahre aktiven Dienst geehrt. Für seinen jahrzehntelangen, aktiven Einsatzdienst inklusive Alarmierbarkeit über Piepser wurde Peter Graf als „bester Mann der Ortsgruppe“ ausgezeichnet. Michael Döhla zufolge wird es heuer Ende Juli wieder eine Seeüberquerung von Tutzing nach Ammerland geben. tal

