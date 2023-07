Ab Montag: Verkehrseinschränkungen in Münsing wegen Bürgerhaus-Baustelle

Teilen

Die Fassade des neuen Bürgerhauses sieht bereits fast fertig aus. Und doch stehen noch einige Arbeiten an. © Hans Lippert

Entlang der Weipertshausener Straße in Münsing müssen die Passanten mit Beeinträchtigungen rechnen. Der Grund liegt in den Bauarbeiten am Bürgerhaus.

Münsing – Mit dem neuen Bürgerhaus geht es zügig voran: Seit einiger Zeit laufen bereits die Arbeiten im Außenbereich. In einer Mitteilung weist die Gemeinde Münsing darauf hin, dass ab Montag, 31. Juli, der Holzsteg entlang der Weipertshausener Straße entfernt wird. Der Gehweg rückt näher zum Bürgerhaus hin, und Teile der Außenanlagen im Nordbereich werden von der beauftragten Gartenbaufirma angelegt. Gleichzeitig werden die Leitungen für den Strom- und Glasfaseranschluss gelegt.

Ab Montag: Verkehrseinschränkungen in Münsing wegen Bürgerhaus-Baustelle

Da der gesamte Gehwegbereich von der Kreuzung bis zum Gemeindezentrum betroffen ist, müssen die Arbeiten möglichst bis zum Schulbeginn Mitte September abgeschlossen sein. „Ohne Verkehrseinschränkungen ist das Ganze leider nicht durchzuführen“, erklärt der Technische Leiter im Bauamt, Josef Limm.

Aktuelle Nachrichten aus Münsing lesen Sie hier.

Eine Vollsperrung der Staatsstraße, wie beim Umbau der Hauptkreuzung, ist aber nicht geplant. Um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten, ist eine Ausfahrt von den Straßen Am Labbach (außer für die Freiwillige Feuerwehr) und Am Kirchberg in die Weipertshausener Straße, während der Bauzeit nicht möglich. Grund ist die provisorische Verlegung der Ampelanlage, aus Richtung Starnberg kommend, in Richtung Ortsausgang. Die Gemeinde bittet die Anlieger Am Labbach über die westliche Straße, an der Grundschule vorbei, auszufahren. In diesem Bereich wird zusätzlich eine Halteverbotszone eingerichtet. Die Anlieger vom Kirchberg und vom Angerweg bittet die Gemeinde, über die Schwabbrucker Straße auszufahren.

In beiden Fällen soll zum Schutz der Anwohner und Kinder in Schrittgeschwindigkeit gefahren werden. Für die Fußgänger wurde ein Weg über den Parkplatz am Gemeindesaal und nördlich der Kirche eingerichtet. Bei Fragen und Anregungen können sich Bürger an Josef Limm vom Bauamt wenden. Er ist unter der Telefonnummer 0 81 77/93 01 10 sowie per E-Mail an die Adresse limm@muensing.de erreichbar. TANJA LÜHR

(Unser Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.)