Ausflügler blockieren Rettungswege am Starnberger See: Jetzt droht Falschparkern kurzer Prozess

Von: Sabine Hermsdorf-Hiss

Teilen

Kein Durchkommen: Die Feuerwehr Allmannshausen zeigt in dieser gestellten Situation, mit welchen Schwierigkeiten sie schlimmstenfalls bei der Anfahrt zum Einsatzort rechnen muss. © Sabine Hermsdorf-Hiss

In den letzten Monaten blockierten immer wieder Ausflügler Rettungswege am Ostufer des Starnberger Sees. Das hat nun Folgen: Ab sofort gilt dort ein „Vereinfachtes Abschleppverfahren“.

Münsing/Berg – Die Situation am Ostufer des Starnberger Sees spitzte sich in den vergangenen Monaten immer weiter zu: Ausflügler blockieren mit ihren Pkw unter anderem Feuerwehrzufahrten und Rettungswege. Ab sofort wird mit den Falschparkern kurzer Prozess gemacht – im elf Kilometer langen Bereich zwischen der Nördlichen Seestraße in der Gemeinde Münsing und der Assenbucher Straße in Berg im Landkreis Starnberg wird nun das „Vereinfachte Abschleppverfahren“ praktiziert.

Starnberger See: Situation spitzte sich zu - Ausflügler blockieren Rettungswege

Die Verkehrsüberwacher des Zweckverbands Kommunale Dienste Oberland (ZV KDO) sind jezt autorisiert, Autos abschleppen zu lassen – ohne dass die Polizei vor Ort sein muss. Geregelt ist das Vorgehen in einer offiziellen Vereinbarung zwischen den Kommunen, den Polizeiinspektionen Wolfratshausen und Starnberg sowie dem ZV KDO. Die unterschrieben am Donnerstag vor Ort die beiden Rathauschefs Rupert Steigenberger (Berg) und Michael Grasl (Münsing) und Benjamin Bursic, ZV KDO-Geschäftsführer.

(Unser Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.)

„Rücksichtsloses und sicherheitsgefährdendes Parkverhalten kann Leben kosten“: Das wissen nicht nur Steigenberger und Grasl, sondern auch die Kommandanten der Feuerwehren. Erst kürzlich wurden die Berger auf Grund eines medizinischen Notfalls zu einer Wohnungsöffnung gerufen. „Es war kein Durchkommen“, so Erster Kommandant Bastian Sandbichler. „Also hieß es alle benötigten Gerätschaften unter den Arm nehmen und dann zu Fuß losrennen.“

Besiegelten die Zweckvereinbarung: (v. li.) Bergs Bürgermeister Rupert Steigenberger, Benjamin Bursic, Geschäftsführer des Zweckverbands Kommunale Dienste Oberland, und Münsings Rathauschef Michael Grasl. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Wenn es allerdings brennt, und der Löschzug weder vor noch zurück kommt, ist guter Rat teuer. „Wir können ja nicht – wie bei einer Bewegungsfahrt – anfangen zu rufen, wem das Fahrzeug gehört“, sagt Stefan Holzheu, Erster Kommandant der Holzhauser Wehr. „Umdrehen auf der engen Straße ist unmöglich. Wir stecken dann einfach fest.“

„Vereinfachtes Abschleppverfahren“ gilt ab sofort am Starnberger See

Vom jüngsten Fall hatte ZV KDO-Geschäftsführer Bursic in der Zeitung gelesen und sich mit Bürgermeister Steigenberger in Verbindung gesetzt. Der holte seinen Münsinger Amtskollegen mit ins Boot. „Wir arbeiten immer wieder landkreisübergreifend zusammen. Warum also auch nicht hier?“, so Grasl. Die Gesellschaft brauche Richtlinien und Grenzen. „Man muss manchmal Rücksichtnahme erst wieder lernen, gerade dann, wenn es um Menschenleben geht.“

Man muss manchmal Rücksichtnahme erst wieder lernen, gerade dann, wenn es um Menschenleben geht.

Steigenberger begrüßt, dass die Verkehrsüberwacher nun „ein gutes Instrument in der Hand haben, um Rettungswege wieder passierbar zu machen.“ Leider führe häufig ein Strafzettel allein nicht zur nötigen Einsicht, stellt der Berger Bürgermeister fest. Die Geldbuße werde von den Parksündern „bereits fest in das Badevergnügen eingepreist.“

Dass die Autofahrer angesichts eines „Vereinfachten Abschleppverfahrens“ aufmerksamer sind, diese Erfahrung hat der ZV KDO bereits in Gemeinden wie Tutzig, Jachenau und Kochel gemacht. „Die Ankündigung, dass dort in bestimmten Bereichen nun schneller abgeschleppt werden kann, hat sehr wohl etwas bewirkt“, berichtet Thorsten Preßler, Außendienstleiter des Zweckverbands. „Bislang musste aber noch nicht zu dieser letzten Maßnahme gegriffen werden – was wir im Sinne von mehr Sicherheit als positiv werten.“

Das „Vereinfachte Abschleppverfahren“ Beim „Vereinfachten Abschleppverfahren“ arbeiten die Kommunen, der Zweckverband Kommunale Dienste Oberland (ZV KDO) sowie die Polizei laut einer offiziellen Vereinbarung zusammen. Im Vorfeld des Abkommens wurden die lokalen Gefahrenpunkte und -korridore festgelegt. In diesem Bereich dürfen die Verkehrsüberwacher des ZV KDO selbst den Abschleppvorgang in die Wege leiten. Ein Anruf bei der Polizei mit Hinweis auf die Notwendigkeit genügt, die Beamten müssen nicht mehr wie bisher vor Ort erscheinen. Der größte Vorteil ist die Zeitersparnis, da das falsch geparkte Fahrzeug schneller entfernt werden kann. sh

Legale Möglichkeiten, sein Auto am Ostufer des Starnberger Sees abzustellen, gibt es genügend – beispielsweise auf den Parkplätzen des Erholungsgebietes in Ambach. „Man kann auch mit dem Rad schnell an seinen Lieblingsbadeplatz kommen“, betont Rathauschef Grasl. Die enge Seestraße sei für große Verkehrsströme nicht ausgelegt. „Und verbreitern können wir sie ja nicht. Wir hoffen jetzt einfach auf die Vernunft.“ sh

Es muss nicht immer Mallorca sein: Sieben traumhafte Reiseziele für den Urlaub in Bayern Fotostrecke ansehen

Aktuelle Nachrichten aus der Region Wolfratshausen/Geretsried lesen Sie hier.