KWA-Projekt

Die KWA will Ziegel, Münsing will Holz - und fühlt sich verschaukelt. Beim Seniorenwohnstift-Projekt in Ambach gibt es Knatsch. Jetzt räumt die KWA mit Vorwürfen auf.

Münsing – Die Pläne des „Kuratoriums Wohnen im Alter“ (KWA), das Seniorenwohnstift in Ambach statt in Holz- in Ziegelbauweise mit Holzverkleidungen zu errichten, haben im Münsinger Gemeinderat für Verärgerung gesorgt (wir berichteten). Auch Bürgermeister Michael Grasl sagte in der Sitzung Ende März, das sei nicht das, was Architekt Matteo Thun versprochen habe.

+ Horst Schmieder Vorsitzender der KWA.� © Archiv

Ärger in Münsing: Gemeinderäte sprechen von Täuschung - Seniorenwohnstift-Betreiber nimmt Stellung

Der KWA-Vorsitzende Horst Schmieder nimmt nun schriftlich zum Vorwurf der Täuschung Stellung. Ein derart komplexes Bauvorhaben, das sich nun schon über sieben Jahre mit unzähligen Änderungswünschen und Vorgaben hinziehe, lasse sich nicht von Beginn an bis ins Detail planen, schreibt Schmieder. Sein Unternehmen habe die Anforderungen der Statik, der Schallschutz- und Brandschutzauflagen, die ökologischen Aspekte und die im Bebauungsplan festgelegte Optik beachten müssen. Erst die im vorigen Jahr durchgeführte, detaillierte Planung habe KWA gezeigt, dass mit der jetzt gefundenen Lösung – Ziegel statt Holz – „alle Anforderungen optimal erfüllbar sind“.

Aktuelle Nachrichten aus Münsing lesen Sie hier.

Der ökologische Aspekt werde durch die vorgenommenen Änderungen keineswegs geringer bewertet. Das hätten anerkannte Experten bestätigt. Horst Schmieder: „Der Vorwurf, dass wir Gemeinderat und Bürger getäuscht hätten, trifft absolut nicht zu. Nach wie vor erfüllen wir alle Anforderungen, welche hinsichtlich einer nachhaltigen Bauweise an ein solches Bauvorhaben gestellt werden.“

Streit um Seniorenwohnstift Ambach - KWA betont „erfüllen alle Anforderungen“

Baumanager Gerhard Schaller, der in der Sitzung über die geplanten Änderungen berichtet hatte, bedauert laut Pressemitteilung, dass das historische Waldschlössl inmitten des Ensembles abgerissen werden müsse. Man hätte das Gebäude gerne erhalten und in den Neubau integriert. Bei der Überprüfung des Mauerwerks durch einen Fachmann für Statik, die erst nach der Freilegung im Zusammenhang mit dem Teilabbruch der Nachbargebäude möglich gewesen sei, habe sich leider herausgestellt, dass das Mauerwerk und speziell der Fugenmörtel in einem schlechteren Zustand seien, als ursprünglich angenommen.

(Unser Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.)

Altes Schlössl wird „originalgetreu“ nachgebaut

Somit sei die Tragfähigkeit des Hauses nicht mehr gegeben. KWA werde das Waldschlössl originalgetreu nachbauen. Zur beantragten und genehmigten Änderung eines Bauraums verdeutlicht KWA: Um den Abstand zur Grundstücksgrenze des Nachbarn zu erhöhen und um den Baumbestand zu schützen, werde ein Gebäude näher an ein anderes geschoben. Dies resultiere in einer Verkürzung der Verbindungsflure und somit in einer Reduzierung der Gesamtfläche der Gebäude.

Bürgermeister Grasl will sich mit neuen Wohnstift-Plänen nicht zufrieden geben

Laut Bürgermeister Grasl werde sich die Gemeinde mit Häusern in Massivbauweise nicht zufriedengeben: „Wir werden prüfen, ob wir die Holzbauweise nicht doch verlangen können“. Beim Waldschlössl hätte er sich einen Ortstermin mit Vertretern von KWA und dem Gemeinderat gewünscht. Dass das marode Gebäude, das kein Denkmal ist, neu aufgebaut werden soll, sieht Grasl „eher als Gewinn“. tal