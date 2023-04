Ärger um Wohnanlage: KWA äußert sich zu Vorwürfen - „Vor allem ein Projektverhinderer“

Teilen

Streitthema: Auf dem Gelände der ehemaligen Wiedemann-Klinik in Ambach soll ein Seniorenwohnstift entstehen. © Visualisierung: Mattheo Thun

Die geplante Seniorenwohnanlage in Ambach sorgt weiter für erhitzte Gemüter: Nun reagiert das KWA auf die Kritik des Ostuferschutzverbands.

Unterhaching/Münsing – Das Kuratorium Wohnen im Alter (KWA) steht schwer unter Beschuss, seit bekannt wurde, dass das Unterhachinger Unternehmen die Seniorenwohnanlage in Ambach nicht wie versprochen in Holz-, sondern in Ziegelbauweise errichten möchte. Zuletzt hatte der Ostuferschutzverband (OSV) den Bebauungsplan als einen „Freibrief für nachträgliche Änderungen“ bezeichnet (wir berichteten).

Ärger um Seniorenwohnanlage: KWA bezieht Stellung zu Vorwürfen

Der KWA-Vorsitzende Horst Schmieder nahm nun zu den Vorwürfen Stellung. „Wenn man sich die Arbeit des OSV anschaut, besteht diese vor allem darin, Projekte zu verhindern – das muss einmal ehrlich so gesagt werden“, schreibt Schmieder in einer Pressemitteilung. Die Nachfrage am Wohnstift und den damit verbundenen Dienstleistungen sei da, daher würden Bürgermeister Michael Grasl und die Mehrheit des Gemeinderats auch nach wie vor hinter dem Projekt stehen.

Wenn man sich die Arbeit des OSV anschaut, besteht diese vor allem darin, Projekte zu verhindern - das muss einmal ehrlich so gesagt werden.

Das KWA wolle mit dem Vorhaben weiterhin „verantwortungsvoll umgehen“. Dazu gehöre, dass man die Tragfähigkeit, aber auch Schallschutz- und Brandschutzauflagen beachte. Es liege im ureigenen Interesse des KWA, bei allem auf Nachhaltigkeit zu achten. Es seien auch nur Bäume gefällt worden, die gemäß Baumkataster zur Fällung freigegeben waren. Ersatzpflanzungen würden selbstverständlich vorgenommen.

Seniorenwohnanlage in Ambach: KWA will mit Vorhaben weiter „verantwortungsvoll umgehen“

Hinsichtlich der Baumaterialien sei der KWA-Vorsitzende zuversichtlich, dass „unsere Lösung letztendlich alle zufriedenstellen wird“. Der Gemeinderat habe dem Tekturplan mehrheitlich zugestimmt – das sei in einer Demokratie verbindlich. Ob aus rechtlicher Sicht etwas gegen die Genehmigung der Ziegelbauweise spreche, werde gerade vom Landratsamt in Bad Tölz geprüft.

(Unser Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.)

Dass das historische Waldschlössl für das Gesamtprojekt prägend sei, darüber seien sich KWA und der Ostuferschutzverband einig. Die Kritik des Vorstands des Verbands sei nicht nachvollziehbar. Insbesondere da sich an der Optik des Waldschlössls nichts ändern und dieses auch nicht in vergrößerter Form nachgebaut werde. Was die Mitnutzungsrechte für die Münsinger Bevölkerung – ein weiterer Kritikpunkt des OSV – angehe, so seien die Mitbenutzung von Schwimmbad und Tagespflege vom KWA ausdrücklich gewünscht und auch notarvertraglich geregelt.

Bauprojekt in Ambach: Bürgermeister berichtet von geplanter Videokonferenz mit KWA

Gerne könnten interessierte Vereine und Gruppen bereits jetzt auf das KWA zukommen. Das Unternehmen verfolge seit seiner Gründung den Ansatz, mit seiner Umgebung zu verwachsen. Das Kulturangebot und die Tagespflege stünden auch den Anwohnern zur Verfügung. Schmieder: „Wir und unsere Bewohner sehen uns als Teil der Gemeinde.“

Bürgermeister Michael Grasl berichtet unterdessen, dass kommende Woche eine Videokonferenz mit der KWA geplant sei. Der Rathauschef betont, dass auch er an der Holzbauweise festhalten wolle. Die Verträge seien diesbezüglich sehr genau formuliert. Er rechne sich gute Chancen aus. Von Tanja Lühr

Aktuelle Nachrichten aus der Region Wolfratshausen/Geretsried lesen Sie hier.