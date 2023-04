Ärger um Bauprojekt: Kritik vom Ostuferschutzverband - Empfehlung an Gemeinderat

Streitthema: Auf dem Gelände der ehemaligen Wiedemann-Klinik in Ambach soll ein Seniorenwohnstift entstehen. © Visualisierung: Mattheo Thun

Das geplante Seniorenwohnstift in Ambach bleibt weiter ein Streitthema. Nun kritisiert auch der Osteruferschutzverband das KWA.

Münsing – Das Umschwenken des „Kuratoriums Wohnen im Alter“ (KWA) von Holz- auf Ziegelbauweise beim Seniorenwohnstift in Ambach stößt auch im Ostuferschutzverband (OSV) auf Kritik. Wie berichtet befasste sich der Gemeinderat jüngst mit einem entsprechenden Tekturantrag des Bauherren. Die Mehrheit bestand auf der Holzbauweise.

„Es bewahrheitet sich, was der Ostuferschutzverband befürchtet hat: KWA betrachtet den vorhabenbezogenen Bebauungsplan für das Wiedemann-Gelände als Freibrief auf nachträgliche Änderungen“, schreibt die OSV-Führung unter dem Vorsitz von Professor Johannes Umbreit in einer Pressemitteilung. Architekt Matteo Thun habe eine Bebauung in Holz aus heimischen Wäldern versprochen, so Umbreit. Er fragt sich, warum die Gemeinde diese Bauweise nicht zwingend vorgeschrieben habe.

Seniorenwohnstift in Ambach: Kritik vom Ostuferschutzverband

Auch, dass KWA das historische Waldschlössl inmitten der Seniorenwohnanlage abreißen und originalgetreu wiederaufbauen will, missfällt dem OSV. Das Gebäude sei für den gesamten Entwurf als „prägend und dringend erhaltenswert“ bezeichnet worden. Mit dem geplanten „Imitat, offenbar in vergrößerter Form“, ist die OSV-Vorstandschaft nicht einverstanden.

Versprochen habe der Bauherr zudem, den alten Baumbestand zu erhalten. Jetzt sei bereits ein Großteil der störenden Bäume gefällt worden. Lediglich im unteren Grundstücksbereich habe man bislang größere, alte Bäume stehen lassen.

„Man darf gespannt sein, was aus den weiteren Versprechungen wird“, so der OSV: der Mitbenutzung des Schwimmbads und des Veranstaltungssaals für die Bevölkerung sowie dem Belegungsrecht für Tagespflegeplätze. Die Gemeindeverwaltung sollte den Bürgern nach Meinung des Verbands im Detail mitteilen, welche Rechte auf Mitbenutzung für sie bestünden.

Seniorenwohnstift in Ambach: „Darf gespannt sein, was aus weiteren Versprechungen wird“

Die Gemeinde wäre „besser beraten gewesen, es bei der bereits genehmigten Sanierung der leer stehenden Klinikgebäude zu belassen, anstatt ein großes Wohngebiet für betuchte ältere Herrschaften im Außenbereich des Ostufers zu planen“. Man hätte unter Einbeziehung der Bürger herausfinden können, was mit dem Gelände aus Umwelt- und Landschaftsschutzgründen am besten hätte geschehen sollen oder für soziale Bedürfnisse der Gemeindebürger planen können.

Die Vorstandschaft hat den Eindruck, dass auch der Gemeinderat nicht mehr ganz glücklich mit dem KWA-Projekt ist. Die Ruinen, die manche gestört hätten, seien abgerissen. Der OSV fragt sich, ob „Möglichkeiten bestehen, noch etwas zum Besseren zu wenden?“. Darüber solle der Gemeinderat nachdenken. Von Tanja Lühr

