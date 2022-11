Wein sorgt für Clinch mit Teenagern - Mutter landet vor Gericht

Von: Peter Herrmann

Alkohol war im Spiel, als im Februar ein Streit zwischen Mutter und Tochter eskalierte. Die Mutter musste sich nun vor Gericht verantworten. (Symbolfoto) © Finn Winkler/DPA

Reichlich Wein war geflossen, als ein Gespräch zwischen einer Mutter und ihrer Tochter eskalierte. Der nächtliche Vorfall wurde nun vor Gericht aufgearbeitet.

Münsing – Zwei frierende Mädchen im Alter von 16 und 17 Jahren traf die Polizei am 26. Februar dieses Jahres gegen 3 Uhr nachts vor einem Münsinger Haus an. Vorangegangen war ein handfester Streit mit der Mutter der 16-Jährigen. Sie musste sich nun aufgrund gefährlicher Körperverletzung vor dem Amtsgericht verantworten und wurde dort wegen widersprüchlicher Aussagen der Freundin ihrer Tochter freigesprochen.

Streit und Gerangel: Stiefvater informiert die Polizei

Die gelernte Hotelfachfrau arbeitete wenige Stunden vor dem Vorfall in einer Pullacher Gaststätte und konsumierte dort nach Dienstschluss zwei Gläser Wein. Weil sich die Alleinerziehende nicht mehr fahrtüchtig fühlte, ließ sie sich von einem Bekannten nach Hause nach Münsing bringen. Dort traf die Frau spätnachts ihre Tochter mit einer Freundin in der Küche an. Die beiden buken einen Kuchen und verschätzten sich in der Zeit. Die Mutter öffnete zunächst mit ihrem Bekannten eine Flasche Wein, konsumierte weiter Alkohol und suchte danach das Gespräch mit den beiden Mädchen, die sich mittlerweile in ein anderes Zimmer zurückgezogen hatten.

Dabei kam es zum Streit, bei dem die Frau zunächst ihrer Tochter eine Ohrfeige gab. Dann bat sie deren Freundin um die Herausgabe ihres Handys. Als die damals 17-Jährige dies verweigerte, kam es zu einem Gerangel. Die Angeklagte soll die Gymnasiastin von einem Stuhl geschubst und mit dem Arm auf deren Hals gefallen sein, sodass die Schülerin kurze Zeit keine Luft mehr bekam. Danach rief das Mädchen ihren Stiefvater an, der sofort die Polizei verständigte.

Widersprüchliche Aussagen führen zu Freispruch

Die Streife traf die Teenager vor dem Haus an und nahm sofort die Ermittlungen auf. Bei der Mutter wurde ein Alkoholwert von 0,74 Promille gemessen. Während einer späteren polizeilichen Vernehmung gab die mittlerweile volljährige Schülerin an, dass sie von der 36-Jährigen gewürgt worden sei und mit dem Kopf gegen einen Schrank gestoßen sein soll.

Im Gerichtssaal verneinte sie dies. Der 34-jährige Bekannte der Angeklagten bestätigte zwar, im Nebenzimmer einen verbalen Streit gehört zu haben. „Es gab aber keine Schmerzensschreie, sonst wäre ich sofort eingeschritten“, versicherte er. Die Staatsanwältin sah dennoch zumindest den Tatbestand der vorsätzlichen Körperverletzung erfüllt und forderte eine Geldstrafe von 120 Tagessätzen zu je 30 Euro – insgesamt 3600 Euro.

Rechtsanwältin Julia Weinmann forderte aufgrund der widersprüchlichen Aussagen der 17-Jährigen einen Freispruch für ihre Mandantin. Die Ohrfeige für die Tochter, die zu keiner Verletzung geführt habe, sei ihrer Ansicht nach aufgrund „fehlenden öffentlichen Interesses“ nicht zu ahnden. Richter Helmut Berger folgte ihrer Empfehlung. Er prangerte jedoch die Alkoholisierung der Mutter an, die den Streit eskalieren ließ. ph

