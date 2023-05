Am Mittwoch gehts los: Festwochenende von Blaskapelle und Burschenverein Degerndorf läuft an

Freuen sich auf die Festwoche: die Musikantinnen und Musikanten der Degerndorfer Blaskapelle. Gegründet wurde sie 1922. © privat

Blaskapelle und Burschenverein Degerndorf richten das Bezirksmusikfest. Außerdem feiern die beiden Traditionsgruppen runde Geburtstage.

Degerndorf – Die Blaskapelle und der Burschenverein Degerndorf richten am 21. Mai das 22. Bezirksmusikfest des Verbands Isar-Mangfall im Musikbund von Ober- und Niederbayern aus. Mit einem bunten Rahmenprogramm feiern die beiden Vereine gleichzeitig ihr 101-jähriges (Musikkapelle) und ihr 51-jähriges (Burschen) Bestehen. Im vergangenen Jahr hatten sich die Organisatoren entschlossen, das Großereignis aufgrund der unsicheren Pandemielage auf heuer zu verschieben. Das Festwochenende findet von Mittwoch, 17. bis Sonntag, 21. Mai, statt.

Bereits 1922 gründete Sebastian Holzer in Degerndorf eine Blasmusikgruppe von etwa zehn Mitgliedern. Während der Kriegsjahre ruhten die Aktivitäten. Sie wurden 1947 von Georg Hecher wieder aufgenommen. Er war gleichzeitig Vereinsvorsitzender und Dirigent, so wie auch seine Nachfolger Albert Wagner, Josef Preis und Moritz Sappl. Die Anzahl der Kapellenmitglieder verdoppelte sich bald. Ab 1988 wurden Leitung und Dirigentenamt aufgeteilt. Reinhard Hickethier schwang bis 1992 den Taktstock, ihm folgten Franz Haidu bis 1996 und Günter Graf bis 2022. Der aktuelle Dirigent Ludwig Gaar ist also noch recht frisch im Amt. Aktuell zählt die Musikkapelle rund 30 Mitglieder, Frauen wie Männer.

Burschenverein feiert 100. Geburtstag - zusammen mit der Blaskapelle

Aufgrund der Corona-Pandemie habe man zum Glück kaum Austritte zu verzeichnen gehabt, berichtet Schriftführerin und Festkomitee-Vorsitzende Theresa Geiger. Auch um den Nachwuchs sei es gut bestellt; für ihn sorgten vor allem die Familien aus dem Dorf. Die Degerndorfer spielen bei der Johannifeier auf dem Fürst Tegernberg, beim Maibaumaufstellen und bei Veranstaltungen der Eglinger Trachtler, deren Partner-Musikkapelle sie sind. Jedes Jahr im Frühjahr laden sie zu einem Konzert ein. „Früher gab es auch noch das Weiherfest, wo wir spielten“, erinnert sich Geiger. An einem Wettbewerb habe die Blasmusik erst einmal teilgenommen, nämlich an einer Marschwertung in Eurasburg. „Unser Dirigent Günter Graf verlief sich auf der Strecke, weil sie so schlecht ausgeschildert war. Von da an hatte er keine Lust mehr auf Wettbewerbe“, erzählt Geiger.

Festwoche Degerndorf: Das ist in Münsing geboten

Die Burschenschaft Degerndorf wurde 1972 von Andreas Sappl gegründet, 1976 wurde sie unter Martin Bestel senior offiziell als Verein eingetragen. Die Madln und Burschen organisieren jedes Jahr die Sonnwendfeier auf dem Fürst Tegernberg und sind natürlich fürs Maibaumaufstellen zuständig. Sie laden zu Veranstaltungen wie dem Kathreinstanz oder dem Sommernachtsboi ein und beteiligen sich regelmäßig am Fronleichnamszug.

Aktuelle Nachrichten aus Münsing lesen Sie hier.

Früher führten sie im Herbst ein Theaterstück auf, was mittlerweile der eigens gegründete Theaterverein übernommen hat. Während der Blütezeit des Burschenvereins gab es auch noch Faschingsbälle und jedes Jahr einen Waldlauf. Heute, so sagt Geiger, habe der Vorsitzende Severin Holzer nach der Corona-Zwangspause ein wenig Mühe, genügend neue Madln und Burschen zu gewinnen. Interessierte über 15-Jährige würden gerne aufgenommen.

Musik, Bierzelt und viel Brauchtum: Festwoche in Degerndorf startet am Mittwoch

Die Degerndorfer Festwoche beginnt am Mittwoch, 17. Mai. Zum Auftakt wird Schirmherr Bürgermeister Michael Grasl am Tag der Betriebe und Vereine um 18.30 Uhr das erste Fass Bier anzapfen. Musikalisch wird der Eröffnungsabend von der Degerndorfer Blasmusik umrahmt. Am Donnerstag, 18. Mai, beginnt um 9.30 Uhr der Christi-Himmelfahrt-Gottesdienst an der Maria-Dank-Kapelle auf dem Fürst Tegernberg. Anschließend findet ein Vatertags-Frühschoppen im Festzelt am Windsberg statt. Für Stimmung sorgt die Degerndorfer Blasmusik. Am Nachmittag geht es weiter mit einer Trachtenmodenschau, und am Abend können sich die Besucher im Wiagsogschnein messen. Es spielt die Fürstbergmusi.

Jugendkapellen und Seniorentag, Woidrand-Echo und Jochberg-Musikanten: Buntes Programm im Bierzelt in Degerndorf

Am Freitag, 19. Mai, sind alle Seniorinnen und Senioren eingeladen, zum Mittagessen ins Bierzelt zu kommen. Sie werden von den Jugendkapellen des Musikbezirks unterhalten. Für die kleinen Besucher zeigt am Nachmittag Doktor Döblingers Kaspertheater „Kasperl und die Stinkprinzessin“ im Degerndorfer Feuerwehrhaus direkt neben dem Festplatz. Am Abend sorgen „Berthold Schick und die Allgäu 6“ für Stimmung.

Die Burschen feiern am Samstag, 20. Mai, ihr Jubiläum. Alle geladenen Vereine werden um 8 Uhr von der Partnerkapelle aus Hatzendorf in der Steiermark empfangen. Nach dem Kirchenzug, dem Gottesdienst und dem Festzug spielt das Woidrand Echo. Zum krönenden Abschluss des Festwochenendes findet am Sonntag, 22. Mai, um 10 Uhr ein Gottesdienst mit anschließendem Gemeinschaftschor und Festzug zum Festzelt statt. Nach dem Mittagessen gibt es neben dem Festplatz eine Marschwertung, bei der einige der am Bezirksmusikfest teilnehmenden Kapellen ihr Können unter Beweis stellen werden. Zu diesem Ereignis sind Zuschauer eingeladen. Nach dem Mittagessen sorgen die Musikkapellen der benachbarten Ortschaften abwechselnd für die musikalische Unterhaltung. Die Jochberg-Musikanten lassen das Fest ausklingen.