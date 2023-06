Ein Webblog wird zum Buch: Ambacher veröffentlicht gesammelten Anekdoten zur Pandemie

Der Ambacher Fritz Wagner liest in der Central Speisenhandlung aus seinem Buch „Corona dahoam“. © Hans Lippert/Archiv

Autor Fritz Wagner liest aus seiner jüngsten Publikation „Corona dahoam“. Darin enthalten sind Gedanken und Randbemerkungen zur Pandemie.

Münsing – Kaum jemand spricht mehr über Corona – und wenn, dann fast schon mit nostalgischem Blick zurück, nach dem Motto: „Weißt du noch, als wir damals alle Stoffmasken nähten?“ Vor drei Jahren jedoch gab es kein anderes Thema.

Der Ambacher Autor, Grafiker und Verleger Fritz Wagner begann damals, im März 2020 mit dem Beginn der Pandemie, einen Webblog zu verfassen. Über zwei Jahre hinweg kam unter dem Titel „Corona Münsing“ und der Adresse www.vryz.blogger.de eine große Anzahl an Beiträgen zusammen, auch aus dem Ausland und vor allem vom Münsinger Hausarzt Dr. Jörg Lohse. Aus dem Internet-Tagebuch hat Wagner nun das „Best of“ in einem Buch zusammengefasst. „Corona dahoam“ heißt es, umfasst 188 Seiten und erscheint Anfang Juli. Als kleinen Vorgeschmack liest der 69-Jährige daraus an diesem Montag ab 19 Uhr in der Central Speisenhandlung am Münsinger Dorfplatz.

Die Internetpublikationen hatten laut Wagner sehr hohe Zugriffszahlen. Dem Bloggerneuling gefiel damals „die Unmittelbarkeit und Direktheit dieser Art von Journalismus“, wie er im Gespräch mit unserer Zeitung sagte. „Man kann problemlos nachkorrigieren und bekommt blitzschnell Rückmeldungen.“ Es sei seine Art gewesen, den Verlust des gemeinschaftlichen Dorflebens in Zeiten von Ausgangsbeschränkungen und Quarantäne abzumildern.

Die nahezu täglichen Veröffentlichungen stellten eine Mischung aus Fakten und Zahlen, persönlichen Erlebnissen, Witzigem und Service dar. Ganz zu Anfang beschrieb Wagner etwa, wie plötzlich Produkte gehamstert wurden, von denen man sich nicht vorstellen konnte, dass sie jemals knapp werden könnten. Begriffe wie Kontaktsperre, Inzidenz, Verdoppelungszeitraum und Quarantäne waren allgegenwärtig. „Mitmenschen, die man für vernünftig gehalten hat, verdächtigten den Staat, ihnen demokratische Errungenschaften wegnehmen und eine Diktatur errichten zu wollen“, bemerkte Wagner einmal kritisch.

Den Weg ins Buch fanden sowohl fundierte medizinische Einschätzungen von Dr. Lohse als auch alltägliche Einträge, wie der, als Familie Wagner ihren Katzen während des Lockdowns Kunststücke beibrachte. Kapitelüberschriften wie „Endlich wieder Baumarkt“ oder „Vom Glück des Online-Shoppings“ sprechen für sich und wohl vielen aus der Seele.

Dokumentation eines „kleinen Stücks Zeitgeschichte“

Im Juli 2022 stellte der Autor seine Aktivitäten – vorerst – ein. „Hier im Dorf ist alles wieder weitgehend normal, der Benzinpreis ist wieder oben, die Flugzeuge legen wieder weiße Schraffuren über den Himmel, das soziale und kulturelle Leben ist erwacht. Das einzige, was mir geblieben ist, ist das Gefühl, ich müsse eine Maske aufsetzen, wenn ich ein öffentliches Gebäude betrete. Aber das wird schon weggehen“, lautet einer der letzten Posts.

Für Fritz Wagner bedeutet der Blog – ohne ihn zu hoch hängen zu wollen – „letztlich doch ein kleines Stück Zeitgeschichte“, wie er heute sagt. Gerade durch die Arbeit seines Ambacher Verlags, der sich viel mit lokalen Biografien und lokaler Geschichte beschäftigt, wisse er um den Wert des Dokumentierten, auch und gerade, wenn es aus sehr persönlicher Sicht stamme. Von vielen Seiten sei er ermutigt worden, ein Buch zu machen, das etwas länger halte als die Interneteinträge. TANJA LÜHR

Info: Die Lesung in der Central Speisenhandlung, die im Rahmen der neuen Reihe „Münsinger Lesungen“ stattfindet, beginnt um 19 Uhr. Dazu gibt es Livemusik von der Band „Wildfleisch“ aus Weipertshausen.

