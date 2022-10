Asylbewerber: Münsing rüstet sich für Ankunft

Gemeinderat

Die Gemeinde Münsing rüstet sich: Die Kommune rechnet damit, erneut zahlreiche Flüchtlinge aus Afghanistan und Syrien aufnehmen zu müssen.

Münsing – Darüber informierte Bürgermeister Michael Grasl (Freie Wähler) in der Gemeinderatssitzung am Dienstag. Näheres werde er in der nächsten Bürgermeisterdienstbesprechung erfahren.

Dritte Bürgermeisterin Regina Reitenhardt (Wählergruppe Münsing) berichtete, dass der Asyl-Helferkreis der Gemeinde deshalb das „Café der Begegnung“ für alle Asylbewerber, ukrainischen Flüchtlinge und interessierten Bürger im Münsinger Pfarrheim wiederbeleben werde. Die nächsten Treffen sind für 26. November, 17. Dezember sowie 28. Januar von 16 bis 18 Uhr geplant.

Aktuelle Nachrichten aus Münsing lesen Sie hier.

Reitenhardt wies auch auf eine Spendenaktion der Osteuropahilfe hin. Das Ehepaar Hey nehme am Riedweg 5 in Ammerland sehr gut erhaltene Winterkleidung an.

tal

Unser Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.