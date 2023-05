„Ausgezeichnet“: Musikalische Spitzenleistung aus Holzhausen und Münsing

Tolles Zusammenspiel: Die Holzhauser Blasmusik unter der Leitung von Lisi Hinterholzer in Polling. © privat

Beim Bezirksmusikfest in Polling holten Musikkapellen aus Münsing und Holzhausen überragende Bewertungen ab – trotz personeller Neubesetzungen.

Münsing – Sowohl die Musikkapelle Münsing (MKM) als auch die Holzhauser Blaskapelle haben vor Kurzem an einem Konzertwertungsspiel teilgenommen. In Polling schnitten beide mit großem Erfolg ab. Der Wettbewerb fand im Rahmen des 60. Bezirksmusikfests im Bezirk Oberland statt. Für die Holzhauser war es das erste Wertungsspiel mit der neuen Dirigentin Elisabeth Hinterholzer und dem neuen Vorstand Simon Huber.

Im Fach „konzertante Blasmusik“ erzielten die 41 Musikerinnen und Musiker 93 Punkte, was einer „Auszeichnung“ entspricht. Volle Punktzahl erhielten sie für die Auswahl der Stücke, unter anderem Jacob de Haans „La Storia“. Für die jungen Kapellenmitglieder sei die erfolgreiche Teilnahme eine „tolle Motivation“ gewesen, sagt Elisabeth „Lisi“ Hinterholzer. Letztmals seien die Holzhauser vor elf Jahren zu einem Wertungsspiel angetreten. Bei diesen Wettbewerben komme es auf das Zusammenspiel, den Klangausgleich, die Intonation und einiges mehr an. „Ich bin über das Ergebnis wirklich happy“, sagt Hinterholzer.

Neuer Dirigent mit Top-Spiel: Musikkapelle Münsing holt 90 Punkte

Ein „Ausgezeichnet“ mit 90 Punkten holte in Polling die MKM unter dem Vorsitz von Michael Bruckmeir. Auch die Münsinger spielten erstmals unter ihrem neuen Dirigenten Markus Feierabend, der bei den Weihnachtskonzerten im Jahr 2022 seinen Einstand gegeben hatte. „Natürlich greift bei uns noch nicht ein Rädchen so ins andere wie unter unserem langjährigen Vorgänger-Dirigenten“, sagt Bruckmeir selbstkritisch. Die 44 Musikanten, unter ihnen 16 Neuzugänge, spielten im Fach „traditionelle Blasmusik“ den Walzer „Abendgedanken“, die Polka „Musikanten-Paradies“ und einen Marsch. Insgesamt, so Bruckmeir, sei er mit der Leistung der Kapelle sehr zufrieden. TANJA LÜHR

