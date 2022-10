Ausstellung in Ambach zeigt Werke eines Unerreichbaren

Von: Andrea Weber

Arbeiten von Sebastian Dacey zeigt Nina Böck in ihrem Kunstsalon im Weinlager des Fischmeisters. © Web

Nina Böck stellt in ihrem Kunstsalon Arbeiten von Sebastian Dacey aus. Die Vernissage ist an diesem Donnerstag.

Ambach – Mit der Ausstellung „Bilder der Vergänglichkeit“ der Malerin und Kunstprofessorin Vroni Schwegler eröffnete Nina Böck im Juli ihren Kunstsalon im Weinlager beim Gasthaus zum Fischmeister. Nun zeigt die Münchner Kunstexpertin die Arbeiten des jungen, aufstrebenden Londoner Künstlers Sebastian Dacey. Er war Meisterschüler bei Günther Förg, Professor an der Münchner Kunsthochschule, der den Stil des hastig gesetzten Strichs prägt, ein Meister der Abstraktion.

Es ist nicht einfach, an internationale Künstler zu kommen. Böck lässt ihre Kontakte zu Galerien spielen. Hat sie einen Fisch am Haken, sei es immer schwer, den Künstler zu erreichen, sagt die Expertin. „Es gibt diejenigen, die sich vermarkten können. Aber auch solche, die nie zu erreichen sind.“ Zu Letzteren gehört Sebastian Dacey. Seine Bilder hat Nina Böck von der Münchner Galerie Jahn und Jahn geliehen.

Dacey wurde 1982 in London geboren, hat Kunst in London, München und Florenz studiert, und lebt heute in Berlin und Südfrankreich. 2018 erhielt er den Bayerischen Kunstförderpreis. Er ist in renommierten Sammlungen vertreten, weiß Böck, und wird in etablierten Galerien gehandelt.

In Daceys Malerei wirken die Pinselstriche wie flink über das Papier gewischt, in knallenden Farben, die von Licht angestrahlt zu flimmern beginnen. Die Herausforderung ist es, mit Farbe die Sinne und vielleicht gar das Unterbewusste des Betrachters zu kitzeln, um gerne auch zu polarisieren. Das Ergebnis darf gefallen oder auch nicht. Auf jeden Fall erzeugen die abstrakten Farbkompositionen in farbiger Tusche mit viel Wasser beim Betrachter divergente Gefühle.

Ein zweites Thema des jungen Künstlers sind stilisierte, symbolisierte Bilder in Öl auf Papier. Sie scheinen wie ein Code, der eine geheime Sprache spricht. Es sind Hände oder Wesen der Unterwasserwelt, wie Quallen oder Korallen, die scheinbar eine sortierte Ordnung verfolgen, als wäre es ein Hinweis auf einen geheimen Ort. Man denkt sofort an die über tausende Jahre alte Höhlenmalerei der Urmenschen von Lascaux in Frankreich, die ihre Bilder mit ähnlich stilisierten Codes signierten. Bis heute kann man das Rätsel dieser Signaturen nicht lösen. Sebastian Dacey ist bei der Eröffnung nicht anwesend. „Wie gesagt, er geht nicht ans Telefon und ruft nicht zurück.“ Böck wird die Besucher durch die Ausstellung führen.

Info

Die Ausstellung „Sebastian Dacey, Arbeiten auf Papier von 2019 bis 2021“ wird am Donnerstag, 27. Oktober, um 19 Uhr im Kunstsalon Nina Böck, Weinlager beim Fischmeister, an der Seeuferstraße 29 a in Ambach eröffnet. Zu sehen ist sie bis 12. November: Donnerstag bis Samstag von 16 bis 19 Uhr und Sonntag von 12 bis 15 Uhr.

