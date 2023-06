Auto kracht ungebremst in Baum: Mann schwer verletzt - Hubschrauber im Einsatz

Von: Peter Borchers

Nach einem Unfall in Münsing musste die Feuerwehr einen Verletzten aus seinem Auto befreien. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. (Symbolbild) © Julian Stratenschulte/DPA

Zwei Unfälle ereigneten sich am Samstag in Münsing: Ein Mann wurde schwer verletzt, eine Frau erlitt leichte Verletzungen. Die Polizei sucht nun dringend Zeugen.

Münsing – Gleich zweimal krachte es am Samstag heftig in Münsing. Ein Mann wurde dabei schwer, eine Frau einige Stunden später leicht verletzt. Die Höhe des Sachschadens liegt bei insgesamt rund 30 000 Euro.

Schwerer Unfall in Münsing: Auto kommt links von der Fahrbahn ab - Mann schwer verletzt

Gegen 14.50 Uhr fuhr ein 83-jähriger Münsinger mit seinem Pkw auf der Verbindungsstraße von Münsing kommend in Richtung Ammerland. Aus noch ungeklärter Ursache kam er von links von der Fahrbahn ab und kollidierte offensichtlich ungebremst frontal mit einem Baum.

Der Mann erlitt schwere Verletzungen. Nachdem ihn Kräfte der Feuerwehr aus seinem Fahrzeug befreit hatten, flog ihn ein Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus. Der Sachschaden am Auto hier: circa 20 000 Euro. Die Wolfratshauser Polizei sucht in diesem Fall dringend Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können. Zu erreichen ist die Dienststelle unter Ruf 0 81 71/4 21 10.

Unfall in Münsing: Mann übersieht vorfahrtberechtigtes Auto

Am späteren Nachmittag, gegen 17.10 Uhr, war ein 28-jähriger Waakirchener mit seinem Wagen auf der Lothgasse in Richtung der Hauptstraße unterwegs. Im Kreuzungsbereich Bachstraße/Lothgasse kam eine 25-Jährige aus Gersthofen mit ihrem Pkw von rechts aus der Bachstraße.

Der Mann übersah nach Angaben der Polizei das vorfahrtsberechtigte Auto. Es kam zum Zusammenstoß. Die 25-Jährige erlitt dabei leichte Verletzungen, musste aber nicht in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Gesamtschaden bei den Fahrzeugen hat eine Höhe von etwa 10 000 Euro. peb

