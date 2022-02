Münsing macht sich an Detailplanung fürs Bürgerhaus

So soll es einmal aussehen: Das Bürgerhaus mit Rathaus in Münsing nach dem Entwurf der Münchner Architekten Peck und Daam. © Grafik: Peck und DAAM

Das neue Bürgerhaus mit Rathaus ist ein besonderes Projekt für die Gemeinde Münsing. Aktuell läuft die Detailplanung, jüngst ging es um Fahrradständer.

Münsing – Die Detailplanungen für das neue Bürgerhaus mit Rathaus beschäftigen den Münsinger Gemeinderat in fast jeder Sitzung, so auch am Dienstagabend. Das Gremium beschloss einstimmig, dass die Fahrradabstellplätze zur Straße Am Labbach hin nun doch überdacht werden. Anfangs wollte man darauf aus Kostengründen verzichten. Die Mehrkosten für die Holzkonstruktion mit einer Pergola samt zwei Bäumen in der Mitte betragen rund 56 000 Euro.

„Ich denke, die Überdachung ist ein wichtiges Signal, wenn wir in Zukunft fahrradfreundlicher werden wollen“, sagte Bürgermeister Michael Grasl. Christine Mair (Grüne) freute sich über die Entscheidung. Sie war von Anfang an für eine Überdachung. Auch die Sportler, die in der Turnhalle trainierten, könnten den Abstellplatz nutzen, sagte sie.

Bürgerhaus Münsing: Radlständer werden überdacht

Zusätzliche Parkplätze für Fahrräder sind in der Tiefgarage vorgesehen. Ebenso wird es eine Ladestation für E-Bikes geben. Das Holzdach soll nicht nur über die Radlständer, sondern auch über die Mülltonnen reichen, und zudem die beiden Nottreppen von der Tiefgarage ins Freie schützen, sodass der Hausmeister sie nicht jedes Mal vom Schnee freiräumen muss. „Es ist alles aus einem Guss“, meinte Architekt Bernhard Peck vom Münchner Büro Peck Daam, das das Bürgerhaus entworfen hat.

Der Gemeinderat einigte sich außerdem darauf, das Flachdach zu begrünen – aus ökologischen Gründen und weil die Mitarbeiter des Rathauses, das im Obergeschoss des Bürgerhauses angesiedelt wird, dann einen schönen Blick von oben haben werden. „Die Draufsicht wird ja als fünfte Fassade bezeichnet“, so Peck. Die extensive Begründung wird noch einmal 5000 bis 10 000 Euro kosten. tal

