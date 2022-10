Bürgerhaus und regenerative Energien: Münsings Bürgermeister gibt Einblicke

Erhielt für seine Erklärung viel Applaus: Bürgermeister Michael Grasl. © Hans Lippert

Die Gemeinde Münsing dreht an ganz großen Rädern. Auf der Bürgerversammlung legte Bürgermeister Michael Grasl seinen Rechenschaftsbericht vor.

Münsing - Seinen Rechenschaftsbericht hat Bürgermeister Michael Grasl (Freie Wähler) diesmal bereits vorab im Gemeinde-Mitteilungsblatt „Münsing aktuell“ veröffentlicht. In der Bürgerversammlung hielt er sich deshalb kurz. Insgesamt habe Münsing dank zu erwartender Gewerbesteuer-Rekordeinnahmen in Höhe von fünf Millionen Euro finanziell keine Sorgen. „Das verdanken wir unserem Mittelstand“, sagte Grasl.

Bürgerhaus und regenerative Energien: Münsings Bürgermeister gibt Rechenschaftsbericht ab

In Sachen neues Bürgerhaus mit Rathaus sei man derzeit mit einer überschaubaren, geschätzten Kostensteigerung von 500 000 Euro „vergleichsweise gut unterwegs“. Ziel sei es, den Kostenrahmen von 21,5 Millionen Euro einzuhalten. 80 Prozent der Bauleistung seien bereits vergeben.

Bekenntnis zum Ausbau: Grasl will umweltfreundliche Energien

In Bezug auf den Mobilfunkstandort in Münsing-West/Ammerland tue sich im Moment nichts. Wie berichtet hat die Gemeinde ein Fachbüro mit der Suche nach einem Alternativgrundstück zu dem von einem Mobilfunkanbieter bevorzugten oberhalb des Hartlwegs beauftragt. Ob die Gemeinde das Angebot der Firma „Unsere Grüne Glasfaser“, die den Breitbandausbau auf eigene Kosten übernehmen möchte, annehme, entscheide sich in den kommenden Wochen.

Der Rathauschef bekannte sich zum Ausbau der regenerativen Energien. Er sei aufgeschlossen gegenüber dem Bau von zwei beantragten Photovoltaik-Freiflächenanlagen sowie gegenüber Windkraft. In Sachen Nahwärmeversorgung gelte es, bestehende Lücken zu schließen.

Wünsche der Münsinger: Bessere Busverbindung steht bei Senioren weit oben auf der Liste

Bei einer Befragung der Bevölkerung über 60 Jahre seien bessere Busverbindungen, ein schnelleres Internet sowie mehr Angebote für Senioren gewünscht worden. Ausdrücklich, so Grasl, sei der Bau des KWA-Seniorenwohnstifts befürwortet worden. Der Rathauschef appellierte in diesem Zusammenhang an alle Bürger, sich ehrenamtlich zu engagieren. Die Nachbarschaftshilfe und andere gemeinnützige Organisationen bräuchten dringend Helfer.

Auch Familienpaten werden in Münsing gesucht, wie Koordinatorin Sonja Weißbacher in einem eigenen, kurzen Aufruf, berichtete. Sie müssten keine bestimmten Voraussetzungen erfüllen und würden am Landratsamt geschult. Die nächste Ausbildung findet am 21. Oktober statt.

Tourismus am Starnberger See: Tagesgäste sind wichtig für das Tölzer Land

Dr. Andreas Wüstefeld vom „Tölzer Land Tourismus“ warb in seinem Vortrag für mehr Akzeptanz gegenüber Tagestouristen. Sie sorgten immerhin für 51 Prozent der touristischen Umsätze gegenüber den Übernachtungen mit 49 Prozent. Münsing trage als fünftgrößte Tourismusgemeinde im Landkreis wesentlich zu den 335 Millionen Euro hohen Umsätzen pro Jahr bei. Die Fernsehaufnahmen vom Radrennen anlässlich der European Championships in München im Sommer hätten aller Welt gezeigt, „wie grün es rund um den See ist“.

Wüstefeld erinnerte daran, dass es die Infrastruktur mit Radwegen, Gastronomie und Strandbädern ohne die Tagesausflügler nicht gäbe. Das Ostufer des Starnberger Sees sei besonders bei Wanderern beliebt, die man willkommen heißen solle, so der Appell des Tourismus-Managers.

