Ein Bühnenstück mit Charme und Witz

Dazu muss man kein Orakel sein: Die junge Darstellerriege überzeugte bei der Premiere von „Das Orakel von Ramersdorf“ auf der ganzen Linie. © sh

„Das Orakel von Ramersdorf“ führten die Laiendarsteller des Münsinger Burschenvereins auf. Bei der Premiere überzeugten sie ihr Publikum.

Münsing – Wenn der „Kini“, König Ludwig II, auf einem Schwan sitzend vorüberzieht und weiß behandschuht winkt, dann handelt es sich entweder um ein Wunder – oder um ganz üble Scharlatanerie. Letzteres trifft natürlich zu im Stück „Das Orakel von Ramersdorf“, das der Katholische Burschenverein Münsing am Ostersonntag im voll besetzten Gemeindesaal aufführte.

Darsteller stehen größtenteils zum ersten Mal auf der Bühne

Die Schlüsselszene war eine von vielen wunderbar umgesetzten Ideen nach dem Buch von Cornelia Willinger. Regisseurin Ulrike Schwabl hat aus ihren sieben jungen Darstellerinnen und Darstellern, die größtenteils zum ersten Mal auf der Bühne standen, das Beste herausgeholt. Man kann eigentlich gar niemanden besonders hervorheben. Alle machten ihre Sache großartig. Sie überzeugten im Auftreten – die Maske ließ die 17- bis 21-Jährigen um Jahrzehnte altern –, mit Theatralik und Textsicherheit.

Zum Inhalt: Das selbst ernannte Medium Ludwig Brucker (Maxi Schmid), ein ehemaliger Häftling auf Bewährung, wirbelt die Pfarrei samt dazugehörigem Altersheim mit seinen Kontakten ins Jenseits gehörig durcheinander. „Die Heiligenfiguren in der Kirche stehen Feng-Shui-technisch falsch“, behauptet er, und den Senioren schenkt er zu deren großer Freude Messwein statt Tee ein. Schmid gibt den Kleinganoven mit einer herrlichen Mischung aus Schlitzohrigkeit und Naivität. Im Zusammenspiel mit der von ihm verehrten Pastoralreferentin Elisabeth Bachler (Rosalie Bäumler) offenbart er sein gutes Herz. Zunächst zeigt Elisabeth, ein wenig steif, aber als „Maria 2.0“-Anhängerin durchaus emanzipiert, ihm die kalte Schulter. Ob die beiden sich kriegen, bleibt bis zum Schluss spannend.

Perfekt besetzt ist die Rolle der resoluten Bewährungshelferin Walburga Wurzelbacher mit Helena Grasl. Deren Ferrari fahrender Ehemann Josef (Benedikt Huber) hat nicht viel zu lachen mit ihr, muss er doch einmal im Jahr zur Beichte, damit die Ehefrau hinterher bei Pfarrer Gottwald (schön vergeistigt: Max Ferstl) versuchen kann, diesen auszuhorchen. Nur diesmal sitzt Ludwig durch ein Versehen auf der anderen Seite des Beichtstuhls und erfährt so von den Sünden – nicht Josefs, sondern Walburgas. Die gerissene Metzgereiinhaberin, so stellt sich heraus, verkauft an das Gefängnis Stadelheim abgelaufene Wurstwaren.

Kurzweiliger Dreiakter

Was es mit dem bayerischen Märchenkönig auf sich hat, zeigt der zweite Akt. Ludwig bekommt Besuch von seinem ebenfalls kürzlich entlassenen Kumpel Rudi Drexel. Den windigen Veranstaltungsmanager mit Schnauzer und Koteletten gibt treffend Paul Schurz. Er hilft Ludwig, die Gebühren für das Grab seiner Oma auf dem Friedhof der Pfarrei aufzubringen. Denn sonst wird es aufgelassen, damit die Gebeine von Rechtsanwalt Schneider dort Platz finden. „Des is doch koa WG“ lautet einer der vielen amüsanten Aussprüche Ludwigs. Die beiden Ex-Knackis legen die vermögende Witwe Martha Heiß (Rosalie Schmid, überzeugend altmodisch und gebeugt am Rollator gehend) aufs Kreuz. Sie ist eine glühende Verehrerin von Ludwig II und für dessen „magische Fähigkeiten“ sehr zugänglich. In der esoterisch aufgeladenen Atmosphäre der Pfarrei, mit Stimmen und Klopfzeichen aus dem Jenseits, hat sie eine „Erscheinung“: ihren Kini. Natürlich siegen am Ende des äußerst kurzweiligen Dreiakters die Realität, die Gerechtigkeit und die Liebe.

Weitere Aufführungen

Weitere Aufführungen an diesem Freitag, 14. April, und am Samstag, 15. April, im Gemeindesaal. Beginn ist jeweils um 20 Uhr. In den Pausen gibt es Getränke sowie Würstel und Obatzd’n.

