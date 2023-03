Burschenverein Münsing probt Theaterstück - Vorverkauf startet am Montag

Blick in die Kristallkugel: Katholischer Glaube und Scharlatanerie prallen im neuen Stück des Münsinger Burschenvereins aufeinander. Das junge Ensemble bereitet sich derzeit intensiv auf die Aufführungen an Ostern vor. © sh

Vorhang auf für den Burschenverein: Die jungen Münsinger proben derzeit ein Theaterstück. Und zwar die Komödie „Das Orakel von Ramersdorf“. Der Vorverkauf beginnt am Montag.

Münsing – In komplett neuer Besetzung zeigt der Katholische Burschenverein Münsing an Ostern das Stück „Das Orakel von Ramersdorf“ von Cornelia Willinger. Nur die Regisseurin ist die altbewährte, nämlich Ulrike Schwabl. Die 51-Jährige bereitet die Laiendarsteller seit über 20 Jahren auf ihre Auftritte vor – und das durchaus mit dem nötigen Drill, wie sie selbst lachend zugibt.

Münsing: Burschenverein zeigt Theaterstück „Das Orakel von Ramersdorf“

Die Zuschauer dürfen sich auf eine Komödie freuen, in der die beiden Welten Glaube und Scharlatanerie aufeinandertreffen. Das selbst ernannte Medium Ludwig hat sich trotz bester Jenseitskontakte wiederholt ins Gefängnis manövriert. Mittels einer Spende wird er von seiner energischen Bewährungshelferin ausgelöst. Sie bringt ihn ausgerechnet im Pfarrhaus ihrer Gemeinde bei Pfarrer Gottwald unter – samt strenger Auflagen und elektronischer Fußfessel.

Der Pfarrer will den sich sträubenden Kleinganoven mithilfe seiner gütigen, aber etwas steifen Pastoralreferentin Elisabeth auf den rechten Weg bringen. Ludwig jedoch stellt die Pfarrei samt Altersheim mit seiner Hellseherei auf den Kopf. Selbst vor dem Beichtstuhl macht er nicht Halt. Dort kommt es zu einer lukrativen Begegnung mit Josef, dem gebeutelten Ehemann seiner Bewährungshelferin.

Burschenverein probt Theaterstück: Laienschauspieler „haben Ehrgeiz und arbeiten hart“

Die Hauptfigur Ludwig wird gespielt von Maxi Schmid. Pfarrer Gottwald ist Max Ferstl, in die Rolle der Elisabeth schlüpft Rosalie Bäumler. Benedikt Hube mimt Josef und Helena Grasl seine Frau Walburga. Des Weiteren sind Paul Schurz und Rosalie Schmid zu sehen; Regina Huber souffliert.

Die jungen Leute sind zwischen 17 und 21 Jahren alt. Mit einer so jungen Truppe hat Ulrike Schwabl noch nie geprobt. „Ich bin echt stolz. Die haben Ehrgeiz und arbeiten hart“, sagt sie über die sieben Darsteller. Maxi Schmid stand vergangenes Jahr in einer Nebenrolle auf der Bühne. „Die Hauptrolle ist schon was anderes“, meint das Burschenvereins-Mitglied. Schon Schmids Vater wirkte bei den traditionellen österlichen Theaterstücken mit.

Schwabl versucht, das Beste aus jedem Einzelnen herauszuholen. Bei den Proben achtet sie auf Betonung, Mimik und Gestik. Elisabeth etwa soll sich wie eine 70-Jährige bewegen und nicht wie die 17-Jährige, die sie ist. Alle Handgriffe und Einsätze sollen sitzen, die Laienschauspieler sollen laut und langsam sprechen, die Requisiten am richtigen Platz abgelegt werden. Schwabl ist Perfektionistin. Aber der Nachwuchs weiß, dass die Stücke unter ihrer Regie immer ein Publikumserfolg werden, und lässt sich bereitwillig von ihr instruieren.

Das „Orakel von Ramersdorf“ wird am Ostersonntag, 9. April, am Freitag, 14. April, und am Samstag, 15. April, im Gemeindesaal gezeigt. Beginn ist jeweils um 20 Uhr. Der Kartenvorverkauf startet am kommenden Montag, 20. März, im Lagerhaus Graf an der Degerndorfer Straße 38 in Münsing. Von Tanja Lühr

