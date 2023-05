Chefsessel getauscht: Neuer Sprecher der Landkreis-Bürgermeister - Vorgänger Grasl nun Vize

Teilen

Stefan Fadinger aus Gaißach (li.) ist der neue Sprecher der Bürgermeister im Landkreis. Michael Grasl (re.), Bürgermeister von Münsing, ist nun sein Vize. © Archiv

Der Gaißacher Stefan Fadinger ist neuer Sprecher der Landkreis-Bürgermeister. Michael Grasl ist nun Vize. Als Grund für seinen Rücktritt nennt Grasl wichtige Aufgaben in seiner Gemeinde Münsing.

Münsing/Gaißach – Michael Grasl (Freie Wähler), Bürgermeister von Münsing, hat sein Amt als Bürgermeistersprecher des Landkreises vorzeitig aufgegeben. In der Kreisverbandsversammlung am Mittwoch wurde Stefan Fadinger aus Gaißach einstimmig von den 20 anwesenden der 21 Rathauschefs zu seinem Nachfolger gewählt. Grasl ist jetzt Vize-Vorsitzender, was Fadinger seit 2014 war. Turnusmäßige Wählen wären 2026 angestanden.

Sprecher der Bürgermeister im Landkreis: Michael Grasl tritt zurück

Der Münsinger Rathauschef nennt in einer Pressemitteilung die wichtigen Aufgaben und Projekte in seiner eigenen Gemeinde als Grund für den Rücktritt. Unter anderem entsteht in Münsing gerade ein Bürgerhaus mit Rathaus für 22 Millionen Euro; das bisherige Rathaus soll aufwendig in ein „Haus der Kinder“ umgebaut werden. Die Aufgaben würden bis zum Ende der Amtszeit 2026 seinen „maximalen Einsatz“ erfordern, schreibt der 55-jährige Grasl. Zudem sei nach neun Jahren an der Spitze ein Wechsel mit neuen Impulsen sicher gut.

(Unser Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.)

Der bisherige Sprecher übte das Amt seit 2014 aus. Vorher war er sechs Jahre lang Schriftführer unter Eurasburgs Bürgermeister Michael Bromberger. „Ich sehe den Wechsel in die zweite Reihe nach neun Jahren an der Spitze nicht so sehr als Rücktritt, sondern vielmehr als Tausch. Wir teilen uns die Arbeit künftig einfach anders auf“, sagt Grasl im Gespräch mit unserer Zeitung. Der Bürgermeistersprecher vertritt die Belange der Landkreisgemeinden auf Kreis-, Bezirks- und Landesebene. Er nimmt regelmäßig an den Sitzungen des Bayerischen Gemeindetags als Spitzenverband teil.

Michael Grasl nicht mehr Bürgermeister-Sprecher: „Teilen uns die Arbeit künftig auf“

Ihm gehören alle kreisangehörigen Städte und Gemeinden an. Der Sprecher ist für die fachliche Fortbildung durch Seminare und für das kollegiale Miteinander der Kommunen verantwortlich. Er ist das Bindeglied zum Landratsamt beziehungsweise Kreistag – und er hält den Kontakt zu den Ehemaligen in Form von Abschlussfeiern und Ehrungen.

Ich sehe den Wechsel in die zweite Reihe nach neun Jahren an der Spitze nicht so sehr als Rücktritt, sondern vielmehr als Tausch.

„Mir ist es wichtig, den Kreis der Bürgermeister nach wie vor zu unterstützen, auch in aktuell schwierigen Zeiten“, betont Grasl. Die Kommunen als unterste Ebene müssten sich auf ständig neue Aufgaben einstellen und bräuchten daher ein starkes gemeinsames Auftreten über Parteigrenzen hinweg.

Stefan Fadinger (CSU und Freie Wahlgemeinschaft FWG) ist 50 Jahre alt und seit elf Jahren Bürgermeister der Gemeinde Gaißach. tal

Aktuelle Nachrichten aus der Region Wolfratshausen/Geretsried lesen Sie hier.