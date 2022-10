Das angekratzte Image des Ostuferschutzverbands: Querelen im Vorstand beendet

Streitthema: Auf dem Gelände der ehemaligen Wiedemann-Klinik in Ambach soll ein Seniorenwohnstift entstehen. Der OSV plant derzeit keine weiteren Schritte gegen das Vorhaben, verfolgt aber gespannt den Ausgang des Genehmigungsverfahrens. © Visualisierung: Mattheo Thun

Nach einer Kampfabstimmung hat der Ostuferschutzverband eine neue Vorstandschaft. Diese will sich auf die Kernaufgabe - die Bewahrung der Kulturlandschaft - konzentrieren

Münsing – Die neue Vorstandschaft des Ostuferschutzverbands (OSV) hat angekündigt, sich künftig wieder auf die Hauptaufgaben des Vereins – den Umwelt,- Landschafts- und Denkmalschutz am Ostufer des Starnberger Sees – konzentrieren zu wollen. Man ziehe einen Schlussstrich unter die Querelen zwischen der Ex-Vorsitzenden Ursula Scriba und der Gruppe um den damals stellvertretenden und jetzt Ersten Vorsitzenden Prof. Johannes Umbreit, hieß es. Weil künftig ein Miteinander statt eines Gegeneinanders innerhalb der Vorstandschaft herrschen soll, wollte nicht nur Umbreit die Fragen unserer Zeitung zum geplanten Neuanfang beantworten. Es sollten auch seine Kolleginnen und Kollegen zu Wort kommen. Das Interview wurde schriftlich geführt.

Herr Umbreit, Ihnen kommt als neuem Vorsitzenden des OSV die sicher nicht einfache Aufgabe zu, den durch den internen Streit entstandenen Imageschaden wieder zu beheben. Wie wollen Sie das schaffen?

Johannes Umbreit: Der Verband hat auf seiner Mitgliederversammlung gezeigt, dass er inhaltliche Meinungsverschiedenheiten offen und fair austragen und dann in demokratischer Entscheidung zu neuer Einigkeit finden kann. Der neue Vorstand des OSV wird in enger Abstimmung mit dem ebenfalls neuen Beirat in den kommenden Sitzungen Positionen zu den aktuellen Fragen, die den Ostuferschutz betreffen, beraten, und die Ergebnisse in Pressemitteilungen, Veröffentlichungen auf der Homepage und, wenn es sich ergibt, in Vorträgen darlegen. Vorschläge und Anregungen aller Mitglieder und natürlich auch der interessierten Bürgerinnen und Bürger sind jederzeit willkommen. Wir werden uns zu keiner Seite hin verschließen und gleichzeitig versuchen, den Verein auf seine Kernaufgaben hin zu fokussieren.

Gab es keine Austritte?

Umbreit: Im Gegenteil: Im Umfeld der Mitgliederversammlung kam es zu 19 Neuaufnahmen und nur zwei Austritten. Der OSV zählt aktuell 226 Mitglieder.

Was sind die Beweggründe der 19 Neuen, beim OSV mitzumachen?

Umbreit: Das Bürgerbegehren „Seniorenwohnstift Ambach kleiner planen“ hat sicherlich bewirkt, dass einige Mitbürgerinnen und Mitbürger sich im Interesse des Ostufers organisieren wollten. Wir gehen davon aus, dass damit die Notwendigkeit des Ostuferschutzes und das Engagement dafür deutlich geworden ist. Durch die interne Auseinandersetzung im Verein ist die Meinungsbildung endlich wieder in Gang gekommen.

Prof. Johannes Umbreit, Vorsitzender des Ostuferschutzverbands © Sabine Hermsdorf-Hiss

Frau Schulze, Sie sagten nach den Neuwahlen, die Aufgaben innerhalb des Vorstands sollten künftig „den jeweiligen Talenten entsprechend“ verteilt werden. Wer ist jetzt für was zuständig?

Petra Schulze: Vorstand und Beirat sind breit aufgestellt. Wir sind noch im Findungsprozess, haben aber in der konstituierenden Sitzung folgende Überlegungen angestellt: Johannes Umbreit soll für Umweltschutz, Energiewende, Kultur und die Holzhauser Musiktage zuständig sein. Ich werde mich um Kultur, Vorträge und Veranstaltungen kümmern. Manfred Stecher wird weiterhin die Finanzen verwalten, Mechthild Felsch bleibt Schriftführerin und Webmasterin. Dr. Gustav Neumeister steht uns als rechtlicher Berater zur Seite und übernimmt die Öffentlichkeitsarbeit. Zu den Beiräten: Mechtild Friedrich-Schoenberger ist Spezialistin für Denkmalschutz und Baurechtliches, Martin Maier für Restaurierung, Landschafts- und Gewässerschutz. Professor Matthias Richter-Turtur hat den sorgsamen Umgang mit unserer Umwelt im Blick, und Carl Schmöle will künftig die Website gestalten.

Das angekratzte Image des Ostuferschutzverbands: Querelen im Vorstand beendet

Herr Neumeister, Sie sind bekannt dafür, offen Stellung zu beziehen und den Diskurs mit Bürgermeister und Landrat nicht zu scheuen. Fiel Ihnen deshalb die Öffentlichkeitsarbeit zu?

Dr. Gustav Neumeister: Wir wissen, dass wir mit Gemeinde und Landkreis zusammenarbeiten müssen, wenn wir für das Ostufer etwas erreichen wollen. Dafür müssen wir unsere Wünsche und Ziele klar formulieren und dürfen uns nicht von lokalpolitischen Ambitionen oder Einzelinteressen leiten lassen. Offenheit kann da nicht schaden. Nachdem ich dem Vorstand schon in der Vergangenheit bei Veröffentlichungen zugearbeitet habe, ändert sich in der Sache nicht viel.

Als Rechtsanwalt können Sie den OSV auch in juristischen Angelegenheiten beraten. Plant der OSV weitere Schritte gegen das KWA-Seniorenwohnstift in Ambach, nachdem die Klage der von vielen OSV-Mitgliedern unterstützten Bürgerinitiative „Seniorenwohnstift in Ambach kleiner planen!“ gegen den Bebauungsplan abgewiesen wurde?

Neumeister: Ob dieser Bebauungsplan Bestand haben wird, hängt davon ab, ob die Nachbarn als unmittelbar Betroffene dagegen klagen. Aufgefallen ist uns aber Folgendes: KWA hat für die Neubauten eine Baugenehmigung beantragt, die eine versiegelte Grundfläche von insgesamt circa 6400 Quadratmetern bedeutet. Im Bebauungsplan ist aber nur ein zulässiges Maß von 4785 Quadratmetern bebaubarer Grundstücksfläche festgelegt. Eine Überschreitung ist für das „Sondergebiet Altenwohnen“ nicht vorgesehen. Ob das Landratsamt einen Bauantrag genehmigt, der die Festsetzungen des Bebauungsplans überschreitet, bleibt abzuwarten. Ebenso die Frage, welche Auswirkungen dieser Widerspruch für die Wirksamkeit des Bebauungsplans hat.

Herr Stecher, können Sie sich vorstellen, dass der OSV für juristische oder fachliche Hilfe in der Angelegenheit Geld aus der Verbandskasse entnimmt? Wie viel Geld liegt auf den Konten und was davon ist zweckgebunden, zum Beispiel für die Sanierung der Ammerlander Schlosskapelle?

Manfred Stecher: Der Verband kann im Rahmen seiner Zielsetzung Zuschüsse für Verfahrenskosten im Kampf für seine Ziele aufwenden, wie er dies bereits in der Vergangenheit getan hat, solange damit nicht seine wirtschaftliche Leistungsfähigkeit belastet wird. Für die Renovierung der Ammerlander Schlosskapelle sind rund 25 000 Euro reserviert.

Kulturveranstaltungen in Planung - von Lesung über Liederabend bis Denkmalpreis

Frau Schulze, kulturelle Veranstaltungen sind nach der Pandemie wieder möglich. Was planen Sie heuer noch?

Petra Schulze: Für die nächsten Monate sind zahlreiche kulturelle Veranstaltungen in der Vorbereitungsphase, darunter eine Lesung mit unserem Mitglied Anatol Regnier. Er wird sein jüngstes Buch „Jeder schreibt für sich alleine. Schriftsteller im Nationalsozialismus“ vorstellen, das derzeit in aller Munde ist, nachdem es von Dominik Graf verfilmt wird. Der Ambacher Multimediakünstler Felix Kruis wird eine 3D-Audiosession abhalten. Es ist ein Liederabend mit Anatol Regnier und seinen Partnern Julia von Miller und dem Pianisten Frederic Hollay geplant. Ebenso werden wir den Gabriel von Max-Denkmalpreis weiter vergeben. Neben Veranstaltungen möchte ich aber auch Vorträge und Besichtigungen anbieten. Unser neuer Beirat Martin Maier etwa wird als Fischwirtschaftsmeister über die Arbeit eines Berufsfischers am See referieren. Schließlich möchte ich einen Stammtisch etablieren, der in unregelmäßigen Abständen in allen Ortsteilen stattfinden soll, um so den Kontakt zu den Mitgliedern zu stärken und vor Ort aktuelle Fragen und Probleme zu besprechen. Der erste Termin ist Donnerstag, 10. November, ab 18.30 Uhr im Landgasthof Huber in Ambach.

Worin sehen Sie also die künftigen Hauptaufgaben des Verbands?

Alle Vorstandsmitglieder: Wir sehen die Hauptaufgabe unseres Verbands – satzungsgemäß – im Einsatz für den Umwelt-, Landschafts- und Denkmalschutz am Ostufer, kurz: in der Bewahrung der Kulturlandschaft Starnberger See. Damit stehen wir in natürlicher Gegnerschaft zu Immobilienentwicklern, Investoren, Bauträgern, Grundstücksverwertern und -Spekulanten, für die Grund und Boden der Vermarktung, Gewinnerzielung und Wertsteigerung dienen. Wir setzen uns aber dafür ein, dass der einheimischen Bevölkerung am Ostufer, besonders den Fischern, Bauern, Handwerkern und Gastwirten, Entwicklungsmöglichkeiten für ihre berufliche Existenz und für ihre Familien nicht verwehrt werden. TANJA LÜHR

