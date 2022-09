Auf neutralem Boden: Der Münsinger Gemeinderat geht in Klausur – Ergebnisse werden veröffentlicht

Klausur: Nicht im Münsinger Rathaus, sondern in der Seeburg arbeitet der Gemeinde. Die Ergebnisse sollen veröffentlicht werden. © Sabine Hermsdorf

Für einen Tag arbeiten die Münsings Räte abseits der Öffentlichkeit. In der Seeburg wollen sie das nachholen, was in der Pandemie wegfiel: Kollegialer Austausch und Entwicklung von Leitlinien.

Münsing – Nach fast zweieinhalb Jahren im Amt will der Münsinger Gemeinderat demnächst in einer Klausur Zwischenbilanz ziehen. „Hier sollen keine öffentlichen Diskussionen und Entscheidungen vorweggenommen werden. Es geht um ein besseres Verständnis zwischen Verwaltung und Gremium, einen kollegialen Austausch, der während der Pandemie außerhalb des Sitzungssaals oder nach den Sitzungen kaum möglich war, und die Vorbereitung von personellen Weichenstellungen allgemein“, schreibt Bürgermeister Michael Grasl in einer Pressemitteilung. Die 16 Gemeinderäte tagen dazu auf eigenen Wunsch und unter neutraler Moderation am Freitag, 16. September, in den Räumen von „Wort des Lebens“ in der Seeburg.

Ein Münsinger Bürger hatte bei den kommunalen Aufsichtsbehörden Beschwerde gegen die bisherigen Klausuren des Gemeinderats eingelegt. Er sieht darin einen Verstoß gegen den Grundsatz der Öffentlichkeit. Laut Grasl haben Landratsamt, Regierung von Oberbayern und Innenministerium daraufhin das Vorgehen der Gemeinde seit 2021 geprüft und daran nichts Unrechtmäßiges festgestellt. Solange Themen in allgemeiner Weise vorbehandelt, Beratungen nicht vorweggenommen und keine Beschlüsse gefasst würden, sei gegen Klausuren nichts einzuwenden.

Grobe Leitlinien und Prioritätenliste: Kinderbetreuung auf Platz eins

Der Münsinger Rathauschef ergänzt, dass es in dem Format immer nur um grobe Leitlinien, strategische Ausrichtungen und Prioritätenlisten für die Erfüllung von Aufgaben gehe. Bei einer seiner vergangenen Klausuren hatte das Gremium zum Beispiel eine solche Prioritätenliste mit dem Bau des neuen Rat- und Bürgerhauses auf Platz eins erstellt. Diesmal, so kündigte Michael Grasl bereits mehrfach an, wird es unter anderem um den Umbau des bisherigen Rathauses in ein Haus der Kinder und um die Situation der Kinderbetreuung in der Gemeinde gehen. Die Inhalte der Klausur möchte der Bürgermeister im Anschluss öffentlich kommunizieren. TANJA LÜHR

