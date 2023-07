Patrozinium

25 Jahre lang half der ehemalige Generalvikar in Münsing aus: Gerhard Gruber wurde zum 95. Geburtstag gefeiert.

Münsing – Eine Ehre war es für die zahlreichen Gläubigen, am Patrozinium des Heiligen Petrus in der Ammerlander Kirche teilzunehmen. Denn neben Petrus’ Namenstag feierte die Münsinger katholische Gemeinde den 95. Geburtstag von Dr. Gerhard Gruber. 25 Jahre lang sorgte der pensionierte Priester im Pfarrverband für gute Gottesdienste und ebenso gute Laune. Inzwischen hindern ihn sein Augenlicht und ein Sturz an den ehemals häufigen Besuchen in den Kirchen in Münsing, Ammerland und Holzhausen. Doch für das Patrozinium scheute er weder Mühen noch die Hilfe der Freiwilligen Feuerwehr beim Transport.

Die Treue und den Glauben bewahrt: Gerhard Gruber feiert 95. Geburtstag

„Als damalige Mesnerin erinnere ich mich sehr gut“, schreibt Mechthild Felsch in einer Mitteilung über die erste Begegnung mit Gruber. Der ehemalige erzbistümliche Generalvikar hatte die Priesterweihe 1953 in Rom empfangen. Im Anschluss diente er Erzbischof Julius Kardinal Döpfner als persönlicher Sekretär und begleitete ihn zu Sitzungen des Zweiten Vatikanums – ein einschneidendes Großereignis, dass die katholische Kirche in Sachen Religionsfreiheit und Dialog mit Andersgläubigen bis heute prägt.

Pensionierung heißt nicht Ruhestand: Auch im hohen Alter half Gerhard Gruber, wo er konnte

Nach seiner Pensionierung ruhte sich Gruber jedoch nicht aus – im Gegenteil. Als er hörte, dass der damalige Münsinger Pfarrer Dr. Gotthard Schulz Unterstützung brauchen könne, war er zur Stelle. „Dr. Gruber meinte, er sei jetzt so lange Verwalter vieler Akten gewesen, er freue sich auf den Kontakt zu den Menschen“, schreibt Felsch. In seiner Zeit pflegte er insbesondere das kirchliche Jungvolk, besuchte unter anderem mit den Münsinger Ministranten den Münchner Dom und zeigte ihnen eigentlich verborgene Kunstschätze und die Sakristei.

Schwindendes Augenlicht und eine Verletzung hinderte ihn jedoch, selbstständig in die Pfarrgemeinde zu kommen. Dank eines Krankentransports der Münsinger Feuerwehr konnte er trotzdem die Einladung zum Patrozinium annehmen. Nach einem Geburtstagsständchen dankte er den Münsinger Gläubigen für ihre Treue zur Kirche – besonders in der heutigen Zeit.

