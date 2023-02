Edelholz-Versteigerung: Über 6000 Euro für Berg-Ahorn aus Holzkirchen

Von: Peter Borchers

Um die Braut schart man sich: (v. li.) Lorenz Biller (Forstbetrieb Bad Tölz), Peter Melf (Platzwart/Revierleiter AELF Holzkirchen), Alex Mayr (1. Vorsitzender WBV Holzkirchen) und Korbinian Wolf (Bereichsleiter Forsten AELF Holzkirchen) mit dem Riegel-Ahorn, dem Stamm mit dem höchsten Gebot pro Kubikmeter. © AELF

Bei der diesjährigen Wertholzsubmission wechselte viele Edelhölzer ihren Besitzer. Ein Berg-Ahorn aus Holzkirchen bekam den höchsten Zuschlag.

St. Heinrich/Holzkirchen – Einem Mann ist seine künftige Angetraute, die Braut, das wertvollste. Nicht sehr viel anders sehen das die Waldbesitzer mit ihrem Holz: Den Stamm, der bei der jährlichen Versteigerung in St. Heinrich am Starnberger See das höchste Gebot erhält, nennen die Waldbauern die „Braut“. Heuer war dies ein Riegel-Ahorn.

Wertholz-Versteigerung: Braut mit Wuchsanomalie – Über 6000 Euro für einen Ahorn-Stamm

Die Waldbesitzervereinigung (WBV) Holzkirchen und das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) Holzkirchen hatten Anfang Februar zur 25. Oberland-Wertholzsubmission an den Lagerplatz bei St. Heinrich geladen. Bei der Submission handelt es sich um eine schriftliche Versteigerung ausgewählter, qualitativ sehr hochwertiger Laub- und Nadelholzstämme. Vier Waldbesitzervereinigungen aus Oberbayern, vier Betriebe der Bayerischen Staatsforsten, die Städtische Forstverwaltung München und der Waldverband Tirol lieferten heuer 650 Kubikmeter wertvolles Holz an, acht Kubikmeter weniger als im Vorjahr.

Die „Braut“, der Stamm mit dem höchsten Gebot pro Kubikmeter, ist ein Riegel-Ahorn aus dem Forstbetrieb Bad Tölz. Er erzielte mit 2571 Euro pro Kubikmeter den höchsten Preis. „Bei der seltenen Riegelung handelt es sich um eine Wuchsanomalie“, erklärt Alexander Necker, Geschäftsführer der WBV Holzkirchen die Besonderheit. Eine Novität: Nicht ein Furnierhersteller kaufte heuer die Braut, sondern ein Instrumentenbauer aus dem Chiemgau.

„Ein guter Gesamterlös“

Den teuersten Stamm lieferte die WBV Holzkirchen: ein Bergahorn mit etwas über drei Kubikmeter und einem Wert von 6268 Euro. „Es können nicht jedes Jahr Ausnahmestämme mit Preisen im fünfstelligen Bereich auf dem Platz liegen. Viel wichtiger für unsere Lieferanten und Waldbesitzer ist, dass ein guter Gesamterlös erzielt wird“, so Alexander Necker.

40 Bieter aus dem gesamten Bundesgebiet und aus Österreich machten heuer bei der Ausschreibung mit. „Im letzten Jahr hatten sich neben den bekannten Furnier- und Sägewerken erstmals sehr viele regionale Schreinereibetriebe beteiligt. Das hat sich diesmal leider nicht wiederholt“, so Necker. 35 von 40 Bietern erhielten einen Zuschlag.

Die Eiche und der Berg-Ahorn waren mit 166 beziehungsweise 121 Kubikmetern Liefermenge erneut die mengenmäßig bedeutsamsten Laubbaumarten. Der Durchschnittserlös über alle Baumarten blieb gegenüber den beiden Vorjahren mit 417 Euro pro Kubikmeter beinahe identisch. Baumartenspezifisch gibt es aber Unterschiede: Die Durchschnittserlöse bei Eiche, Douglasie und Ulme stiegen gegenüber dem Vorjahr zum Teil deutlich. Ahorn und Fichte blieben etwa auf gleichem Niveau.

Edle Hölzer aus dem Oberland: Leichter Rückgang in Summe der verkauften Bäume

Die Esche konnte den im Vorjahr deutlich gestiegenen Durchschnittspreis nicht halten, erzielte aber einen wesentlich höheren Spitzenpreis. Sinkende Werte wiesen Lärche und Tanne auf. Die als „Schmankerl“ aufgelegten zwei Kubikmeter Schwarznuss brachten mit 1196 Euro pro Kubikmeter den höchsten Durchschnittserlös ein. Als Wermutstropfen wertet Necker das gegenüber dem Vorjahr auf 89 Prozent gesunkene Vermarktungsprozent. „Hier zeigt sich, dass qualitativ schlechtere Stämme keinen Käufer finden.“

Der Organisationsaufwand für die WBV sei sehr hoch, sagt der Geschäftsführer, „aber dafür könnten die Waldbesitzer für ihr Wertholz deutlich höhere Preise bekommen als an der Waldstraße“. Für 46 Stämme wurden jeweils mehr als 1000 Euro gezahlt, 30 Gebote lagen bei über 1000 Euro. „Man kann aber nicht oft genug betonen, dass das Ausnahmeerlöse für Ausnahmestämme aus einem riesigen Einzugsgebiet sind“, so Necker.

Wertholzsubmission im Oberland: Nachhaltige Waldwirtschaft vor Ort

„Unsere Oberland-Wertholzsubmission steht für nachhaltiges Wirtschaften mit der Natur und Wertschöpfung vor Ort“, zeigt sich Alex Mayr, Vorsitzender der WBV Holzkirchen, überzeugt. Die Vielfalt der angebotenen Baumarten mit ihren guten Qualitäten sei Beleg „für generationsübergreifendes Arbeiten der Waldbesitzer und Förster“.

Forstdirektor Korbinian Wolf vom AELF zeigt sich mit der 25. Submission ebenfalls zufrieden. „In St. Heinrich liegen die qualitativ hochwertigsten Hölzer unserer heimischen Forstwirtschaft.“ Für Wolf ist es „ein Genuss, solch vielfältige Spitzenhölzer zu sehen, die zu ausgesuchten Möbeln, Furnieren und Musikinstrumenten verarbeitet werden“. Dies sei Motivation und Wertschätzung für die Waldbesitzer und ihre Arbeit im Wald. „Denn nur durch ihr Engagement werden die vielfältigen Leistungen unserer Wälder für die gesamte Gesellschaft langfristig erhalten.“