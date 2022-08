Es lebe die Freundschaft: Münsinger Musikkapelle zu Gast bei Kollegen

Münsinger Musiker spielten bei den Freunden in Todtnauberg im Hochschwarzwald zünftig auf – inklusive Alphorn-Solo © Musikkapelle Münsing

Die Musikkapelle Münsing besucht ihre Kollegen in Todtnauberg. Das 100-jährige Bestehen der Gastgeber aus dem Schwarzwald war Anlass für ein rauschendes Fest.

Münsing/Todtnauberg – Ein unvergessliches Wochenende erlebte die Musikkapelle Münsing (MKM) bei den Freunden in Todtnauberg im Hochschwarzwald. Die dortige Trachtenkapelle feierte ihr 100-jähriges Bestehen mit einem großen Fest, und die Musikanten aus der Partnergemeinde waren natürlich eingeladen.

Heirat führt zu Freundschaft: Münsing sechs Jahre offiziell Partner mit Todtnauberg

In den 1960er-Jahren heiratete Georg Leinbach aus Allmannshausen vom Trachtenverein Seeröserl Ammerland-Münsing die Todtnaubergerin Renate Schubnell. Daraus entwickelte sich ein lockerer Kontakt zwischen der Gemeinde am Starnberger See und dem Ortsteil der Stadt Todtnau im baden-württembergischen Landkreis Lörrach. Später pflegten vor allem die Musikkapelle Münsing und die Trachtenkapelle Todtnauberg den Austausch, aber auch die Feuerwehren waren involviert. „Die MKM war 1968 zum ersten Mal in Todtnauberg“, weiß der Vorsitzende Michael Bruckmeir, selbst Jahrgang 1978. In den vergangenen 20 Jahren sei die Freundschaft sehr intensiv gelebt worden. „Ich war bestimmt schon sieben, acht Mal zu Besuch im Schwarzwald“, sagt Bruckmeir.

Bürgermeister Grasl und „Aushilfs-Tubist“: Münsinger Kapelle wird herzlich empfangen

2016 wurde aus der Freundschaft zwischen dem 700-Seelen Fremdenverkehrsort Todtnauberg und Münsing mit seinen rund 4300 Einwohnern eine offizielle Partnerschaft, die man 2018 mit einem Festakt besiegelte. Die Corona-Pause hat die Partnergemeinde unbeschadet überstanden. Auch Bürgermeister Michael Grasl, der als Aushilfs-Tubist für die MKM mitreiste, bestätigt: „Wir wurden herzlich empfangen wie immer. Wir waren alle privat untergebracht und hatten uns viel zu erzählen.“

Jubiläumsfeier im Schwarzwald: Feuerwerk von Höhepunkten

Eigentlich holten die Schwarzwälder Musikantinnen und Musikanten ihre letztes Jahr ausgefallene Jubiläumsfeier heuer nach. „Sie boten über drei Tage ein Feuerwerk an emotionalen, organisatorischen und musikalischen Höhepunkten“, sagt Grasl. Wie auch in Münsing halte in Todtnauberg das ganze Dorf zusammen, damit so ein Fest ehrenamtlich auf die Beine gestellt werden könne.

Stadt Todtnau: Bürgermeister Wießner nimmt Gäste in Empfang

Am Freitagnachmittag, nach fünfstündiger Busfahrt, wurde die Delegation aus der Seegemeinde mit einem Standkonzert am Kurhaus empfangen. Nach einer zünftigen Brotzeit folgte die Eröffnung der Festtage mit dem Bürgermeister der Stadt Todtnau, Andreas Wießner, und der Ortsvorsteherin von Todtnauberg, Franziska Brünner. Die Gäste wurden von einer Bigband aus dem Schwarzwald unterhalten, es gab regionale Spezialitäten und gepflegte, von Profis gemixte Cocktails von der Bar.

Vollbesetzt: Aus Schwarzwälder Kurhaus erklingt Münsinger Blasmusik

Am Samstag organisierten die Gastgeber einen Ortsrundgang und gaben den Münsingern einen Einblick in die Geschichte des ehemaligen Bergarbeiter,- Bauern- und Handwerkerdorfs. Am Abend spielte die MKM laut Bruckmeir vor allem bayerisch-böhmische Blasmusik, ihre Spezialität. Die 35 Musikanten seien mit ihren Stücken im vollbesetzten Kurhaus regelrecht gefeiert worden, freut sich der Vorsitzende. Für besondere Aufmerksamkeit habe ein Alphornsolo als Überraschung von Franz Hofner junior gesorgt. Die Stimmung sei nach drei Stunden mit der Münsinger Kapelle schon auf dem Höhepunkt gewesen, als die Profikapelle „Alpenblech“ vom Bodensee die Bühne übernommen habe.

Die Bühne in Todtnauberg: Gespielt wurde vor einem Schwarzwald-Panorama © Musikkapelle Münsing

150 Musikanten - eine Stimme: Gemeinschaftschor beeindruckt

Am Sonntag feierte man nach einem Kirchenzug einen Festgottesdienst in der Kirche, umrahmt von der Jubelkapelle vom „Berg“, wie die Einheimischen ihren Ort gerne nennen. Ein zweites Mal spielten die Münsinger mit ihrer sehr jungen Besetzung dann vor zahlreichen Zuhörern auf einer Freilichtbühne zum Frühschoppen auf, bevor sie nach dem Gemeinschaftschor mit 150 Musikanten am späten Nachmittag etwas müde, aber von der Gastfreundschaft und dem Fest beeindruckt, die Heimreise antraten.

Langjährige Freundschaft: Auch von Jugend getragen

Einige jüngere Mitglieder der MKM waren zum ersten Mal in Todtnauberg. Grasl: „Dieses Wochenende zeigte einmal mehr, wie intensiv die langjährige Freundschaft von der Jugend weiter gepflegt wird.“ TANJA LÜHR

