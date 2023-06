Fackelübergabe auf dem Starnberger See: Das steckt hinter der Aktion der Wasserwachten

Von: Carl-Christian Eick

Vertreter der Wasserwacht Feldafing und des BRK Starnberg (re.) reichten das „Licht der Hoffnung und Menschlichkeit“ an die Wasserwacht Ammerland. Die wiederum gab es an die Wasserwacht-Jugend Wolfratshausen weiter. Am 24. Juni trifft die Rotkreuzfackel im italienischen Dorf Solferino ein. © BRK BAD TÖLZ-WOLFRATSHAUSEN

Eine Rotkreuzfackel erinnert an die Schlacht im italienischen Dorf Solferino im Juni 1859. Seit 1992 wird das „Licht der Hoffnung und Menschlichkeit“ nach dem Vorbild eines Staffellaufs weitergereicht - bis in die Nähe des Gardasees.

Ammerland/Wolfratshausen – Es war der perfekte Moment: Bei Sonnenuntergang haben die Wasserwachten Ammerland und Wolfratshausen am Sonntagabend auf dem Starnberger See das „Licht der Hoffnung und Menschlichkeit“ entgegengenommen. Überreicht wurde die Fackel den Ehrenamtlichen von den Kameraden der Wasserwachten Starnberg, Tutzing und Feldafing. In Seeshaupt wurde das Licht anschließend an Vertreter des Jugendrotkreuzes im Landkreis Weilheim-Schongau weitergegeben.

Den historischer Hintergrund der Aktion erklärt Petra Gössl-Kubin, Pressesprecherin des Kreisverbands des Bayerischen Roten Kreuzes: „Zur Erinnerung und als Mahnung an die grausame Schlacht von Solferino am 24. Juni 1859 wird jedes Jahr die Rotkreuzfackel nach Solferino gebracht.“ Der kleine Ort liegt rund zehn Kilometer südlich des Gardasees. An besagtem Datum kam es im Rahmen des Risorgimento, der italienischen Befreiungs- und Unabhängigkeitsbestrebungen, zu einer blutigen Auseinandersetzung zwischen den Truppen des Königreichs Sardinien-Piemont und Frankreichs mit Kaiser Napoleon III. an der Spitze auf der einen und der österreichischen Armee auf der anderen Seite. Die Schlacht führte zur Niederlage Österreichs im Sardinischen Krieg. Österreich musste die Lombardei an das Königreich Sardinien-Piemont abtreten, dies war ein entscheidender Schritt auf dem Weg zur Vereinigung der italienischen Provinzen zu einem unabhängigen Nationalstaat.

„In den Straßen, Gräben, Bächen, Gebüschen und Wiesen, überall liegen Tote.“

Der Schweizer Geschäftsmann Henry Dunant wurde seinerzeit Zeuge der schrecklichen Zustände unter den Verwundeten. In seinem Buch „Eine Erinnerung an Solferino“ schreibt Dunant: „In den Straßen, Gräben, Bächen, Gebüschen und Wiesen, überall liegen Tote, und die Umgebung von Solferino ist im wahren Sinne des Wortes mit Leichen übersät. Getreide und Mais sind niedergetreten, die Hecken zerstört, die Zäune niedergerissen, weithin trifft man überall auf Blutlachen.“ Dunant machte vor diesem Hintergrund zahlreiche Vorschläge zur Unterstützung von Kriegsverletzten. Gössl-Kubin: „Als Konsequenz wurde eine ,Hilfsgesellschaft für die Verwundetenpflege’ gegründet, aus der schließlich das Internationale Komitee vom Roten Kreuz hervorging.“

Am 24. Juni trifft die Rotkreuzfackel im italienischen Dorf Solferino ein

Seit 1992 treffen sich in Solferino jedes Jahr um den 24. Juni Tausende Ehrenamtliche aus der ganzen Welt – „und auch das Deutsche Rote Kreuz beteiligt sich an dem Fackellauf nach Solferino“, so die BRK-Pressesprecherin. Nach dem Vorbild eines Staffellaufes wird das „Licht der Hoffnung und Menschlichkeit“ jedes Jahr auf einer anderen Route von Rotkreuzgliederung zu Rotkreuzgliederung weitergereicht, bis es schließlich am 24. Juni in dem 2600 Einwohner zählenden Dorf eintrifft. (cce)

