Feuer in Einfamilienhaus: Aufmerksamer Nachbar setzt Notruf ab - Heftiger Sachschaden

70 Feuerwehrleute im Einsatz

Von Peter Borchers schließen

Ohne einen aufmerksamen Nachbarn wäre ein Gebäude in Holzhausen womöglich abgebrannt. Die Feuerwehrleute drangen unter Atemschutz in das Haus ein. Die Eigentümer waren im Urlaub.

Münsing – Der Brand einer defekten Klimaanlage in einem Einfamilienhaus an der Keibichstraße im Münsinger Ortsteil Holzhausen richtete am Sonntag nach Angaben der Wolfratshauser Polizei Sachschaden in Höhe von geschätzt 100 000 Euro an. Ohne einen aufmerksamen Nachbarn wäre das Haus womöglich sogar abgebrannt, da sich die Eigentümer zum Zeitpunkt des Unglücks im Urlaub befanden.

Feuer in Münsing: Ohne aufmerksamen Nachbar wäre Haus womöglich abgebrannt

Der Mann hatte gegen 14.40 Uhr starken Rauch aus dem Erdgeschoss steigen sehen und einen Notruf abgesetzt. Die Rettungsleitstelle alarmierte daraufhin Polizei und Feuerwehr. Letztere war mit rund 70 Kräften vor Ort. Sie mussten unter Atemschutz in das Haus eindringen.

(Unser Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.)

Schnell fanden die Helfer den Brandherd – eine defekte Klimaanlage – und brachten die Flammen umgehend unter Kontrolle. Lediglich das Gerät hatte Feuer gefangen, der Brand weitete sich zum Glück nicht auf das Haus aus. Allerdings entstand aufgrund der beträchtlichen Rauchentwicklung nach ersten Erkenntnissen enormer Sachschaden.

Feuer auch in Eurasburg: Kompost brennt - Ursache noch unklar

In der Nacht auf Montag brannte es im benachbarten Eurasburg. Gegen 2 Uhr früh ging erneut eine Mitteilung in der Notrufzentrale ein. Ein Zeuge schilderte, dass er Feuer sehe. Da die Feuerwehrleute – circa 35 Mann waren im Einsatz – den Brandherd nicht sofort lokalisieren konnten, mussten sie zunächst die Umgebung absuchen.

Sie fanden schließlich in einem Garten einen Komposthaufen, der sich entzündet hatte. Das Feuer beschädigte auch die angrenzende Gartenhütte. Die Helfer brachten den Brand schnell unter Kontrolle und löschten ihn. Die Ursache ist nach dem derzeitigen Ermittlungsstand der Polizei noch unklar. Die Beamten schätzen die Höhe des entstandenen Sachschadens auf 1000 Euro. peb

Aktuelle Nachrichten aus der Region Wolfratshausen/Geretsried lesen Sie hier