Neuer Grundriss und schräges Dach: Feuerwehrhaus Ammerland kommt – mit kleinen Veränderungen

Von: Rudi Stallein

Deutlich über 100 Jahre auf dem Buckel: Das alte Feuerwehrhaus Ammerland wird bald abgelöst. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Der Münsinger Gemeinderat gibt für den Bau des Feuerwehrhaus grünes Licht. Der Grundriss wird etwas größer, die Umkleiden auch – und das Foyer bekommt eine Fassade aus Glas.

Münsing – Dass die Feuerwehr in Ammerland ein neues Feuerwehrhaus bekommen soll, darüber herrscht im Münsinger Gemeinderat wie berichtet schon länger Konsens. Im Mai dieses Jahres nahm das Projekt mit der Präsentation des Planungskonzepts im Bauausschuss erstmals Gestalt an. Nun erteilte der Gemeinderat auch dem Antrag auf Baugenehmigung das gemeindliche Einvernehmen, nachdem Architekt Michael Bruckmeir ein paar kleinere, vom Bauausschuss angeregte Änderungen im Entwurf erläutert hatte.

Neuer Grundriss und schräges Dach: Feuerwehrhaus Ammerland kommt – mit kleinen Veränderungen

So sollen im Erdgeschoss auf Wunsch der Feuerwehr die Umkleiden für Damen und Herren etwas größer angelegt worden, „sodass vier, fünf Spinde mehr reinpassen“, erklärte der Planer. Außerdem sei auch der Bereich für die Sanitätergruppe „Helfer vor Ort“ etwas großzügiger gestaltet. Im Obergeschoss gibt es in der dort geplanten Wohnung neben dem Schlafzimmer nun ein weiteres Kinderzimmer. Durch den zusätzlichen Wohnraum erhöht sich die Fläche der Wohnung auf insgesamt circa 74 Quadratmeter. Dafür falle der Raum für die Schießaufsicht – in dem neuen Gebäude bekommen auch die Ammerlander Schützen einen Luftgewehr-Schießstand mit sechs Bahnen – nun etwas kleiner aus, so Bruckmeir.

Modifizierung des Bebauungsplans „unumänglich“: Dach, Grundriss und Anbau betroffen

Zudem ergeben sich an dem Gebäude leichte Veränderungen, die eine Befreiung von den Festsetzungen im Bebauungsplan erforderten. So erhöht sich die Grundfläche von ursprünglich 320 auf 337,15 Quadratmeter. Der Grund ist eine Außentreppe hinauf zur Wohnung. Ferner wird das Satteldach nicht symmetrisch. Da auf der Ostseite ein Anbau geplant ist, muss das Dach in der Neigung verlängert werden. Diese sogenannte „Abschleppung“ sei unumgänglich, erklärte Bauamtsleiter Stephan Lanzinger. Beide Abweichungen seien jedoch „geringfügig und berühren nicht die Grundzüge der Planung“. Ferner seien sie städtebaulich vertretbar und mit den öffentlichen Belangen vereinbar.

Einstimmig für „modernen Charakter“: Glas-Foyer statt Mauerwerk und Fenster

Wunschgemäß hatte Architekt Bruckmeir auch nachgerechnet, wie hoch das Einsparpotenzial wäre, wenn statt der im Plan enthaltenen Glasfassade (das Gebäude soll ein Foyer erhalten, wo beispielsweise eine historische Motorspritze und anderes Gerät ausgestellt werden könnte) dieser Teil der Westfront aus Mauerwerk und Fenstern errichtet würde: Unterm strich wäre die Variante aus Glas etwa 6500 Euro teurer, so Bruckmeir. „Das finde ich nicht übertrieben“, meinte Gemeinderat Helge Strauß und ergänzte: „Das hat einen modernen Charakter, das hätte ich gerne.“ Das sahen die Damen und Herren ringsum genauso und erteilten mit 15:0 Stimmen ihr Einverständnis.

