Maskenpflicht verlängert - Corona-Koordinator sagt: „Ich hasse sie, aber ich brauche sie“

Von: Volker Ufertinger

Die Maske bleibt vorerst. Dr. Jörg Lohse aus Münsing begrüßt diese Entscheidung. © Felix Kästle/dpa/Symbolbild

Die Maskenpflicht gilt weiterhin. Dr. Jörg Lohse, Arzt und Corona-Koordinator im Kreis Bad Tölz-Wolfratshausen findet das richtig - und erklärt, warum.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Wie lange bleibt uns die Maske noch erhalten? Nach dem Plan der Bundesregierung entfällt die Pflicht am kommenden Sonntag weitgehend, Ausnahmen sind nur Pflegeheime, Kliniken, Nah- und Fernverkehr. Ministerpräsident Markus Söder verkündete jedoch am Dienstag: Die Maske bleibt in Bayern noch eine Weile. Mindestens bis 2. April.

Dr. Jörg Lohse, Corona-Koordinator im Landkreis © Archiv

Für Dr. Jörg Lohse, Corona-Koordinator im Landkreis, ist die Entscheidung richtig. Angesichts einer nach wie vor atemberaubend hohen Inzidenz mit fast 2000 Infektionen pro Woche wäre das Ende der Maske riskant und kaum vermittelbar gewesen. „Sie ist die einzige Waffe, die wir gegen das Virus haben“, sagt er. Er kann jeden verstehen, der die Maske leid ist, ihm persönlich geht es auch so. „Ich hasse sie, aber ich brauche sie“, sagt er.

Arzt sagt: Intensivstationen nur wegen Omikron nicht voll - aber in Kliniken viel Betrieb

Für den Mediziner ist offensichtlich, dass der Subtyp BA.2 noch mehr Durchschlagkraft als die ohnehin hochansteckende Omikronvariante hat. Ihr ist es zu verdanken, dass die Normalstationen in den Kliniken voll mit Corona-Patienten sind – wenn auch nicht mehr die Intensivstationen wie bei der Delta-Variante. Vor ein paar Wochen sei der Fall eingetreten, dass im Landkreis kein einziges Bett auf den Normalstationen mehr zur Verfügung gestanden hat, Erkrankte mussten nach Weilheim und Garmisch-Partenkirchen gebracht werden.

Maskenpflicht bleibt - Lohse prognostiziert entspannten Corona-Sommer

Dennoch bleibt er bei der Prognose, dass es um Ostern herum dank der steigenden Temperaturen besser wird. „Woher Herr Lauterbach die Information hat, dass Omikron sich auch im Sommer ausbreitet, weiß ich nicht.“ Lohse geht von einem relativ entspannten Sommer aus, in dem man sein Leben frei leben kann. „Hoffentlich tun wir das dann auch, es besteht durchaus die Gefahr, dass wir das freie Leben verlernt haben.“ Seinen Patienten rät er, im Spätsommer und Herbst sich unbedingt eine Auffrischungsimpfung zu holen. Die Wirkung der Booster-Impfung dürfte noch eine Weile anhalten.

Einen täglichen Überblick über alle wichtigen Zahlen zur Corona-Pandemie im Landkreis bietet unser Corona-Live-Ticker.